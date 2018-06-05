Кирилл Серебренников получил балетный «Оскар» 5.06.2018, 22:30

Кирилл Серебренников

Фото: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Кирилл Серебренников получил премию «Бенуа де ла данс» за балет «Нуреев».

В Большом театре в Москве объявили имена лауреатов международного балетного фестиваля «Бенуа де ла данс — 2018», сообщает РБК. Награду этого престижного фестиваля называют также балетным «Оскаром».

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников получил приз «Бенуа де ла данс» за сценографию в спектакле «Нуреев», поставленного на сцене Большого театра. Режиссер одновременно выступил автором либретто. Награды Бенуа за балет «Нуреев» получили также хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий.

Вторая награда Бенуа за хореографию досталась бразильскому хореографу Деборе Колкер за балет «Собака без перьев».

Приз Бенуа среди номинантов-танцовщиц получила Сэ-Ын Пак из Парижской оперы, а лучшими танцовщиками и лауреатами приза стали Владислав Лантратов (Большой театр) и Исаак Эрнандес (Английский национальный балет).

Серебренников недавно был удостоен высшей театральной национальной премии «Золотая маска» как лучший оперный режиссер за постановку «Чаадский» в «Геликон-опере».

Фигурантом дела о якобы хищении бюджетных денег по так называемому делу «Седьмой студии» Серебренников стал весной прошлого года. В 2011 году режиссер создал проект «Платформа», который был направлен на развитие и популяризацию современного искусства. На его поддержку, согласно данным следствия, в период с 2011 по 2014 год Министерство культуры выделило 214 млн руб. Для того чтобы реализовать этот проект, Серебренников создал продюсерскую компанию «Седьмая студия».

По версии следствия, через эту компанию Серебренников и его соучастники якобы выводили деньги на счета фирм-однодневок, а затем обналичивали и похищали эти средства.