Екатерина Андреева: Видимо, белорусским судьям больше нечего делать

Екатерина Андреева: Видимо, белорусским судьям больше нечего делать2
- 6.06.2018, 16:37
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Независимая журналистка даже не знает, за что ее оштрафовали.
Суд Советского района Минска оштрафовал журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву на 50 базовых величин (1225 рублей) за работу без аккредитации – по ст. 22.9 ч. 2 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ), сообщает belsat.eu.
Судебное заседание состоялось еще 23 мая. Постановление вынесла судья Вера Головкова.
Екатерина Андреева на заседании не присутствовала – в этот день она работала на форуме «Минский диалог», где как раз пыталась узнать у главы МИД Владимира Макея, почему белорусские власти не дают «Белсату» аккредитацию. О результате суда стало известно только сегодня.
«Судов очень много. Они идут конвейером, поэтому даже физически не успеваешь следить за очередным постановлением или приходить в милицию по повесткам. Я, честно говоря, не знаю, за что конкретно меня судили. Видимо, белорусским судьям больше нечего делать, кроме того, как снова и снова штрафовать журналистов», – говорит Екатерина Андреева.
Начиная с 2017 года на Екатерину было составлено уже 7 административных протоколов за работу без аккредитации.