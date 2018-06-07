В ФХБ не знали, что в июне все могут уйти в отпуск 7.06.2018, 18:16

Итоги провального ЧМ по хоккею никак не удается подвести.

Чемпионат мира по хоккею в Дании еще не закончился, а мы уже предвкушали разбор полетов. Возможно, с участием топ-менеджмента страны. Сборная Беларуси покинула элитный дивизион, что не может остаться без последствий. И вроде как разобраться в том, что пошло не по плану, намеревались относительно быстро. Корреспондент АТН Андрей Козлов еще 15 мая поделился инсайдом. Мол, итоги и причины провала на ЧМ будут озвучены в 20-х числах месяца, пишет «Трибуна».

Однако мы дожили до 20-х чисел, но ничего не произошло: ни заседания в какой-либо форме, ни подведения итогов. Лишь стало известно о том, что председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро ушел в отпуск до 21 июня.

Этот факт вызвал удивление даже у автора государственной «Спортивной панорамы» Руслана Васильева. В статье «Разве сейчас время отдыхать?» журналист признался, что у него отпуск главного человека в белхоккее «в голове никак не помещается». «Когда мы «обделались», заявив о себе как о главных клоунах чемпионата мира-2018, уйти в отпуск? Невероятно!» – написал Васильев.

На защиту председателя ФХБ даже встал министр спорта Сергей Ковальчук, чье ведомство, собственно, и является учредителем «Спортивной панорамы». «Он такой же человек, как и все. Не надо писать глупости в газетах», – призвал министр. Также Ковальчук заявил, что нужно сесть и проанализировать ошибки, а еще выработать концепцию развития, чтобы двигаться дальше.

Это все – анализ ошибок, выработка концепции развития – могло произойти на отчетной конференции федерации 8 июня, о проведении которой ФХБ объявила в начале этой недели. Но тут выяснилось, что отпуск в конце мая-начале июня – вполне себе обыденная практика для хоккейного мира. Отдыхают сейчас и тренеры, и игроки. Итог – перенос конференции на более поздний срок. Решение принято «в связи с невозможностью участия в конференции достаточного для кворума количества членов ассоциации».

Сотрудник пресс-службы ФХБ Илья Колосов дал небольшое пояснение к ситуации.

Впрочем, председатель ФХБ показал коллегам по цеху, как надо ставить общественное выше личного. Несмотря на перенос конференции и все еще длящийся отпуск, Семен Шапиро поучаствовал в совещании о развитии хоккея, которое прошло в среду в министерстве спорта. Помимо министра компанию Шапиро составили наставник «Юности» Михаил Захаров, сотрудники федерации Дмитрий Басков и Владислав Клочков, а также замминистра спорта Вячеслав Дурнов. Отчет о заседании размещен на сайте Минспорта. Если коротко:

Сергей Ковальчук заявил, что исправлять ситуацию должны все вместе – федерация, клубы, министерство спорта, министерство образования, а также региональные власти».

Семен Шапиро считает, что «в стране уже создана определенная система подготовки хоккеистов всех возрастов, но явно произошел сбой, требуется серьезная корректировка».

Представители федерации сказали, что минское «Динамо» должна стать действительно базовым клубом для сборной. В «Динамо» вроде как с этим не спорят. Там уже скорректировали легионерскую формулу и в принципе готовы пожертвовать турнирными амбициями.