Ходасевич: Молва доносит, что предложения сменить клубную прописку у Антона Сароки имеются 1 8.06.2018, 10:32

Николай Ходасевич

Белорусского нападающего сравнили с Каримом Бензема из мадридского «Реала».

Комментатор Николай Ходасевич подвел черту под товарищеским матчем сборных Беларуси и Венгрии, особо выделив нападающего нашей команды Антона Сароку:

Антон Сарока — лучший белорусский нападающий на данный момент. Не только потому, что он забил мяч в ворота команды Венгрии.

Кстати, гол не самый типичный для форварда. Мяч отскочил рикошетом к представителю минского "Динамо" после розыгрыша углового — надо было ударить в касание, чтобы не потерять время. Пробил и попал, но его фирменный гол во втором тайме не случился благодаря классной игре голкипера соперника.

Антон из–за пределов штрафной привычно "пальнул" с наклевом под перекладину, но Петер Гулачи в немецком "Лейпциге" и не такое видал. Так вот, Сарока подкупает своим объемом работы на поле. Он не классический страйкер, а коллективный игрок.

Для наглядности его можно сравнить с Каримом Бензема из мадридского "Реала" — та же манера быть максимально полезным для команды. Очень интересно было бы посмотреть на Антона в зарубежном клубе. Молва доносит, что предложения сменить клубную прописку у него имеются.