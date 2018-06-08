Кто такой Денис Урбанович, который защищает Куропаты 2 8.06.2018, 20:01

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Денис Урбанович

Фото – Ирина Ареховская, belsat.eu

Активист из Логойска уже давно борется за справедливость.

Активист Денис Урбанович, который в этом году принимает активное участие в защите Куропат, отсидел 2 года за акцию, которую он с младшим братом устроил на избирательном участке во время президентской кампании 2015 года. Ранее о его уголовном преследовании общественность ничего не знала.

Денис Урбанович из Логойска присоединился к защите Куропат с первого дня протестов против открытия ресторана «Поедем, поедим». Сегодня парень сделал надпись на заборе ресторана – «Кабак НКВД закрыт». За это активиста задержали и составили на него 2 протокола – по ст. 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.3 (вмешательство в разрешение дела об административном правонарушении).

Денис Урбанович делает надпись на заборе ресторане в Куропатах

Фото – Ирина Ареховская, belsat.eu

Как выяснилось, Денис Урбанович сейчас находится под превентивным надзором. Ранее он отсидел 2 года в колонии за свой поступок на избирательном участке во время президентской кампании 2015 года.

«Я заскочил на крышу избирательного участка, сбросил флаг, сломал информационный щит, где рассказывалось о кандидате Александре Лукашенко. А на избирательном плакате я маркером написал «За прозрачные выборы». Ну и так получилось, что когда я срывал флаг, я его порвал по линии орнамента – понимаете, было просто неудобно, я там боялся, чтобы не упасть. На следующий день – 3 октября – нас всех задержали и привезли в Логойский РОВД», – рассказал Урбанович корреспонденту belsat.eu.

Дениса Урбановича и его брата Максима (на избирательном участке они были вместе) арестовали. Было возбуждено уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) и ч. 1 и 2 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса.

«Мне следователь сказал, что если появится это в СМИ – получите все по максимуму (мне же до 6 лет грозило). А так – вас быстренько осудят после инаугурации правителя, получите по минимуму. Я согласился, и мой брат тоже. В итоге я получил 2 года, мой брат – 1,5 года колонии», – рассказывает он.

По словам активиста, потом местное милицейское начальство получило выговор за инцидент на избирательном участке. Во-первых, за то, что на избирательном участке не было милиционера, а во-вторых – за то, что с братьями Урбановичами «не проводили профилактической беседы, хотя знали, что они оппозиционеры».

Братья Урбановичи отсидели свои тюремные сроки полностью. После освобождения Дениса поместили под превентивный надзор как лицо якобы «склонное к экстремизму». «Это началось еще в колонии, когда я требовал бирку на белорусском языке», – объясняет свою «репутацию» активист. Между тем от общественной деятельности он не отказался – наоборот присоединился к партии БСДП «Народная Грамада» Николая Статкевича. До ареста Денис Урбанович не являлся членом никаких партий или движений, но принимал участие в акциях протеста в Минске.

По его словам, уже после освобождения, в прошлом году в декабре, Урбановича привозили в милицию на беседу – якобы у правоохранителей была информация, что он собирается вывесить бело-красно-белый флаг на Новый год на елке в центре Логойска.

«В результате на меня составили протокол, что я якобы оскорбил милиционера и посадили на 2 суток в изолятор. Сказали, что это необходимость, приказ сверху. Превентивно фактически арестовали», – рассказывает Урбанович.

Превентивный надзор у Урбановича должен закончиться в августе. Но в связи с административным преследованием существует реальная угроза, что правоохранители заведут уголовное дело по ст. 421 (невыполнение требований превентивного надзора). Милиционеры уже предупреждали активиста на этот счет, говорит он.

«Но я не вижу ничего плохого в том, что делаю. На самом деле, я думаю, если бы хотели меня посадить – меня бы уже сегодня не выпустили», – добавил Урбанович.

Задержание Дениса Урбановича в Куропатах

Фото – Ирина Ареховская, belsat.eu

Сейчас активист продолжает участвовать в протестах в Куропатах.

В правозащитном центре «Весна» belsat.eu заявили, что ничего об истории ареста и уголовного преследования Дениса Урбановича в 2015 году не слышали.