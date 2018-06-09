Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» в шестой раз стал чемпионом НБА 9.06.2018, 8:31

В четвертом матче финальной серии он разгромил «Кливленд» Леброна Джеймса.

В НБА определился чемпион. Им стал "Голден Стэйт", разгромивший в финальной серии "Кливленд" — 4:0. В четвертой встрече, которая прошла на паркете "Кавальерс", "воины" победили со счетом 108:85. Трипл-дабл на счету Кевина Дюранта. Это третий титул для команды из Окленда за последние четыре сезона, пишет "Прессбол".

Кливленд — Голден Стэйт — 85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22)

Кливленд: Л.Джеймс — 23 + 8 пас + 7 под, Лав — 13 + 9 под, Худ — 10 + 8 под, Джей.Ар.Смит — 10, Лэрри Нэнс-мл. — 7 + 8 под, Т.Томпсон — 6, Джефф Грин — 5, Жижич — 4, Джордж Хилл — 3, Осман — 2, Корвер — 2.

Голден Стэйт: Ст.Карри — 37 + 3 пер + 3 блок, Дюрант — 20 + 12 под + 10 пас + 3 блок, Игудала — 11, Др.Грин — 9 + 9 пас + 3 блок, Макги — 6, Дж.Белл — 4, Н.Янг — 3, Дэв.Уэст — 2, Луни — 2, Пачулия — 2, Ливингстон — 2.

Итог серии — 0:4.