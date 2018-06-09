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Названы три продукта, которые продлевают жизнь

  • 9.06.2018, 18:47

Участниками исследования голландских ученых были тысячи людей из 11 стран Европы.

Голландские исследователи из Гронингенского университета установили, что потребление большого количества белка в пожилом возрасте защищает от сердечной недостаточности и снижает риск преждевременной смерти. Как пишет сайт orthodox.od.ua, oб этом они рассказали на Всемирном конгрессе, посвященном острой сердечной недостаточности, проходившем в Вене.

Мясо

Участниками исследования стали 2 281 пожилых людей из 11 стран Европы. Их средний возраст составил 68 лет. Спустя почти два года среди тех, кто потреблял незначительное количество белка (менее 40 грамм в день), умер 31% участников. У тех, кто потреблял более 70 грамм белка ежедневно, риск смерти снизился до 18%.

С учетом таких факторов, как возраст и функция почек, риск смерти при употреблении малого количества белка увеличивался на 46%.

По словам исследователей, белок необходим для регенерации мышц сердца. С возрастом организм использует белок менее эффективно, поэтому пища с высоким его содержанием позволяет улучшить ситуацию.

Селен и орехи

Весьма полезны оказались и продукты, богатые селеном — о пользе этого вещества недавно рассказали китайские ученые.

В организме человека селен взаимодействует с витаминами, ферментами и биологическими мембранами, участвует в регуляции обмена веществ, в обмене жиров, белков и углеводов, а также в окислительно-восстановительных процессах. Селен входит в состав белков мышечной ткани, белков миокарда. Также селен способствует образованию трийодтиронина (гормонов щитовидной железы).

Также селен необходим для нормального функционирования иммунной системы. Он задействован в механизмах противодействия вирусным инфекциям, включая ВИЧ. Кроме того, он способствует усвоению йода в организме.

Исследователи проанализировали ряд посвященных селену работ и установили, что его нехватка в организме способствует более раннему ухудшению когнитивных функций, раннему старению и преждевременной смерти.

Селен поступает в организм с пищей как растительного, так и животного происхождения. Много селена содержится в злаках (овсяная и гречневая крупы, пшеничные отруби), оливковом масле, овощах (чесноке, помидорах), орехах (особенно бразильских), белых грибах и шампиньонах, рыбе и морепродуктах (в кальмарах, креветках, устрицах), говяжьих почках и печени, морской соли, куриных яйцах.

Диета

А популярная в последние годы средиземноморская диета, как выяснилось,

снижает риск развития депрессии в пожилом возрасте — те участники проведенного в Италии исследования, которые потребляли больше оливкового масла и фруктов, реже страдали от депрессивных симптомов.

Кроме того, средиземноморская диета на треть снижает риск развития эстроген-независимых раковых опухолей груди, которые составляют почти половину всех случаев рака груди и имеют наихудшие показатели выживаемости.

Средиземноморская диета богата оливковым маслом, рыбой, фруктами, орехами, овощами и злаками и содержит мало красного мяса, сладостей и злаков в очищенном виде, например, белого риса или белого хлеба.

Кофе

Неоднократно говорили ученые и о пользе кофе. Его умеренное потребление способно продлить жизнь — исследования показывают, что чем выше потребление кофе, тем ниже риск умереть от любого из заболеваний. Кроме того, у любителей кофе более здоровая печень.

«Мы выяснили, что потребление большего количества кофе связано с лучшей работой печени и иммунным ответом», — объяснил доктор Марк Гантер, ведущий автор исследования.

Исследователи из Университета Южной Каролины получили сходные результаты. Согласно их исследованию, употребление кофе связано с пониженным риском смерти от сердечных заболеваний, рака, инсульта, диабета и болезней почек у представителей всех рас.

Люди, выпивающие хотя бы чашку кофе в день, рискуют умереть раньше времени на 12% меньше, чем те, кто не пьет кофе вообще. Три чашки кофе в день снижают риск уже на 18%.

При этом снижение риска смертности не зависело от того, пили участники обычный кофе или без кофеина. Так что с кофеином, по-видимому, этот эффект не связан.

Однако стоит иметь в виду, что на продолжительность жизни влияет множество факторов помимо питания. Так, например, низкая продолжительность жизни может быть обусловлена генетически — некоторые гены отвечают за то, в какой степени стресс и подавленное настроение влияют на продолжительность жизни. Эксперименты на животных показали, что применение антидепрессантов позволяет сгладить их влияние.


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