Ученые из Канады сделали объекты невидимыми 1.07.2018, 8:49

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Отличие нового изобретения в том, что оно производит обратимое перераспределение цветов.

Ученые из кан/адского Национального научно-исследовательского института создали прибор, который наделяет объекты широкополосной невидимостью. Как сообщает Naked science (перевод – korrespondent.net), по словам исследователей, данный прибор является первым шагом на пути создания плаща-невидимки.

Отличие нового изобретения от всех остальных в том, что оно производит обратимое перераспределение цветов. Механизм действия исследователи объяснили на примере объекта, пропускающего зеленый свет. При обычных обстоятельствах детектор уловил бы цвет, но в случае с новым прибором этого не происходит.

Когда весь спектр света попадает на устройство, оно выделяет один цвет, в данном случае зеленый, и маскирует его другим, например синим. Свет проходит сквозь объект, и тогда вторая часть преобразует спектр в изначальный, что и делает объект невидимым.

"Мы совершили прорыв в области маскировки - сделали объект полностью невидимым при реалистичном широкополосном освещении. Световая волна прошла через объект без каких-либо видимых искажений, так, будто бы его и не было", - заявил один из исследователей Хосе Азана.

Ранее сообщалось, что ученые из МТИ и лаборатории искусственного интеллекта научили робота сканировать мозг. Специально для этого был разработан язык, который основан на сочетании мозговых волн и жестов.