Фотофакт: Известные белорусы участвуют в акции «Слава Украине!» 14 10.07.2018, 7:51

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Участники флешмоба обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook.

Пользователи Facebook устроили флешмоб на странице ФИФА в соцсети, протестуя против наказания футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды и футбольного специалиста Огнена Вукоевича.

За несколько часов в разделе "Отзывы" на странице ФИФА появились сотни возмущенных комментариев. Почти все сообщения сопровождаются лозунгом "Слава Украине!" – именно эту фразу произнес Вида в видеоролике после победы его команды над Россией в четвертьфинале чемпионата мира 2018.

Кроме того, участники флешмоба ставят одну звездочку (негативная оценка), что обвалило текущий рейтинг страницы почти до минимума. Пользователи на разных языках поясняют, что фраза "Слава Украине!" не имеет политического или оскорбительного оттенка, и обвиняют ФИФА в коррупции.

В акции приняли участие известные белорусские политики и общественные активисты.