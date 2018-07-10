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Илон Маск спустился в пещеру к тайским школьникам

  • 10.07.2018, 12:02
Илон Маск
Фото: Reuters

Бизнесмен начал искать способ помочь после того, как к нему обратились в твиттере.

Бизнесмен Илон Маск, предлагавший помощь в спасении тайской футбольной команды «Дикие кабаны» из затопленной пещеры, сам побывал в этой пещере и объявил, что подготовил «детскую субмарину» для футболистов. Его технологии всё же не будут использоваться для эвакуации оставшихся школьников, но пользователи соцсетей окончательно укрепились во мнении, что Илон Маск — супергерой реального мира, пишет medialeaks.ru.

Основатель нескольких высокотехнологичных компаний (включая Tesla, SpaceX, Boring Company) Илон Маск выложил в соцсетях фото и видео своего спуска в тайскую пещеру Тхам Луанг Нанг Нон, где 23 июня застряли 12 юных футболистов и их тренер. Он рассказал, что его инженеры закончили постройку мини-субмарины, которая в теории способна помочь доставить детей на поверхность по затопленным туннелям.

Сейчас восьмерых школьников уже подняли на поверхность без участия Маска. Бизнесмен начал искать способ помочь после того, как к нему обратились в твиттере. Изначально он предлагал проложить сквозь туннели нейлоновые трубы, наполненные воздухом, чтобы дети вылезли по ним. Но позже он переключился на идею с мини-субмариной, и 9 июля его инженеры уже проводили её испытания.

Чуть позже Маск сам осмотрел пещеру, через которую нужно вытащить оставшихся четверых детей и их тренера. Он спустился по подземным туннелям до третьей широкой площадки — последней перед самым длинным и опасным участком пути. Маск рассказал, что мини-субмарина готова, но, судя по твиту, на тот момент он не знал, будут ли её использовать.


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