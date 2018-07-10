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Пивной безвиз: 10 слов, чтобы выбрать лучшее пиво в Европе

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  • 10.07.2018, 12:59
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Пиво является одной из достопримечательностей многих европейских стран.

Сайт 24tv.ua выбрал десять главных слов, которые помогут сориентироваться в выборе пива в Европе.

1. Lager (лагер ). Если на этикетке написано просто Lager – вы имеете дело с классическим и хорошо знакомым пивом, которое у нас чаще обозначается словом "светлое", или "классическое" или "традиционное".

2. Pilsner, Pils (пильзнер). Слово пошло от названия местности в Чехии, но теперь оно стало международным для обозначения светлого пива, которое изготавливается из ячменного солода и имеет ощутимый аромат хмеля. Прочность может сильно варьироваться в пределах 4,2-5,8%.

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3. Helles (хелес). Это немецкое слово означает "светлый" – привычный лагер из ячменного солода крепостью 4,7%-5,4% и немного более сладковатым вкусом в сравнении с пильснером. Слово helles обязательно знать в Баварии, но вы его встретите по всей Европе на определеним светлом пиве баварского стиля.

4. Dunkel (дункель). Так в Баварии называют темный лагер с хорошо поджаренным солодом и с ярко выраженным карамельным вкусом. Отечественный аналог – "темное" пиво.

5. Weissbier (вайсбир). Также слово баварского происхождения на определение пива, сваренного из пшеницы. Его вкус кардинально отличается от пива, сваренного на ячменным солоде. У нас такое пиво называют "белое", "пшеничное" – так оно дословно переводится другими языками Европы. Например, в Дании, где оно также производится и популярно, его название Hvedeøl – пшеничное пиво.

6. Schwarzbier (шварцбир) – черный цвет лагер, который готовится из сильно обжаренного до темного цвета солода. Черное пиво происходит из Саксонии и Тюрингии (восточная Германия). Эти земли славятся пивоваренными традициями – не только баварцы готовят хорошее пиво. Соответственно, в Испании оно называется cerveza negra, а англ языке – black lager.

7. Bock (бок) – еще одно немецкое слово, которое происходит от названия северонемецкого портового города Айнбек. Так называется крепкий лагер, который готовится с большим, чем обычно, количеством солода. Его прочность начинается от 6-7%, а у двойного бока достигает 12%.

8. Lambic (ламбик) – слово, которое происходит из Бельгии и во всем мире означает пиво спонтанного брожения с помощью дрожжей, попавших из воздуха. Бельгия отличается уникальным пивным стилем. Это единственная страна Европы, чья пивная культура занесена в список ЮНЕСКО. Бельгийское пиво настолько своеобразное, и настолько имеет много сортов, что для того, чтобы его изучить, надо, видимо, проходить специальный курс обучения. Ламбик имеет кислый вкус, оно дорогое и соответствий у нас, пожалуй, не существует.

9. Dubbel (дуббель), Tripel (трипель), Quadrupel (квадрупель) – слова, которыми в бельгийском пивоварении называют сорта пива верхнего брожения – эли с двойным, тройным или в четыре раза большим содержанием солода. Соответственно, это сорта пива с богатым вкусом и повышенным содержанием алкоголя – прочность достигает 10-12%.

10. Radler (радлер) – слово немецкого происхождения, которое переводится как "велосипедист" и означает смесь пива (светлого пива) и лимонада. Соответственно прочность радлера ниже и он имеет выраженный фруктовый вкус.


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