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Есть ли у белорусов шанс получить «Оскар»?

  • 10.07.2018, 15:40
Дарья Жук

Всю прошлую неделю белорусы обсуждали сенсационную новость.

Впервые за много лет наша страна выдвинула свою картину на соискание премии «Оскар» американской киноакадемии.

Оскаровский комитет появился в Беларуси еще в 1990гг. В 1994г. мы выдвигали на «Оскар» картину «Я - Иван, ты - Абрам» Иоланды Зоберман, а в 1996г. - фильм «Из ада в ад» Дмитрия Астрахана. Но вскоре дела заглохли на целых 15 лет: по правилам «Оскара» национальный комитет прерывает деятельность, если в течение 5 лет страна ничего не выдвигает на премию, пишет «БелГазета».

И вот намедни лед тронулся. На соискание награды в категории «Лучший иностранный фильм» в этом году мы выдвигаем драмком «Хрусталь» Дарьи Жук, которая родилась в Минске, но училась и живет в США. Лента создана в совместном производстве кинокомпаний Беларуси, США, Германии и России. Над фильмом работала международная съемочная группа, съемки его полностью проходили в нашей стране. Главные роли в картине исполнили Алина Насибуллина, известная по криминальной комедии «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», Иван Мулин из сериала «Молодежка», а также актриса театра им. Янки Купалы Светлана Аникей.

Действие картины происходит в 90-е гг. в белорусской глубинке. Молодая девушка-диджей мечтает уехать в США, но делает ошибку в заявлении на визу. Теперь она вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке, чтобы не лишиться шанса на исполнение «американской мечты». В фильме показана панорама жизни 90-х: молодежные подпольные рейвы, стихийные рынки, мечты молодых людей об эмиграции и жизнь застывшей во времени провинции. Короче, все как в наши дни. Ну, или почти все.


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