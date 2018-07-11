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Блогер Олег Желнов добился отмены решения об аресте

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  • 11.07.2018, 13:22
Олег Желнов

Материалы дела направлены на новое рассмотрение.

Могилевский облсуд 10 июля отменил решение бобруйского суда о привлечении к административной ответственности активиста и известного блогера Олега Желнова и направил материалы дела на новое рассмотрение, пишет сайт ucpb.org.

Олег Желнов уже отбыл 15 суток административного ареста по обвинению в «неподчинении законному требованию милиционера».

Блогер в мае был вызван повесткой в УВД Бобруйского горисполкома на опрос по другому административному делу, согласно которому блогера обвинили в «оскорблении должностного лица» при исполнении служебных обязанностей.

Во время опроса в комнате приема граждан сотрудник милиции Сергей Рудько запретил Желнову снимать беседу на видеокамеру. Впоследствии блогера обвинили в «неподчинении законному требованию» сотрудника милиции и передали дело в суд.

13 июня судья суда Бобруйска и Бобруйского района Татьяна Тарабуева вынесла решение о виновности подсудимого и наказала его 15 сутками административного ареста. Блогер обжаловал решение судьи в Могилевском облсуде, указывая на многочисленные нарушения, имевшие место во время всего административного процесса как в милиции, так и в суде первой инстанции.

По словам Желнова, требования милиционера прекратить съемку опроса не были основаны на каком-либо законе, в то же время, согласно ПИКоАП, в ходе административного процесса могут применяться технические средства по решению должностного лица органа, ведущего административный процесс, а также по ходатайству других участников процесса.

«Было нарушено право на защиту и была масса нарушений процессуально-исполнительного законодательства. Я насчитал 51 нарушение, хотя их было намного больше за все время административного процесса. Сотрудники милиции фабриковали дело и совершенно этого не стеснялись, полагая, что судья будет их поддерживать в незаконных начинаниях», — сказал Желнов, отметив, что даже подготовка материалов дела к рассмотрению была проведена в его отсутствие.

«Я даже не знал, что ведется административный процесс, и узнал об этом только после того, как был вызван на 12 июня в суд на рассмотрение дела», — сказал блогер.

«В ходе судебного рассмотрения было чудовищное количество нарушений со стороны бобруйской судьи, и вышестоящий суд обратил на это внимание», — заявил Желнов, отметив, что полностью удовлетворен решением судьи Могилевского областного суда Сергея Королева.


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