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Названо лучшее блюдо для похудения

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  • 12.07.2018, 13:51
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Оно вызывают изменения в мозге, способствующие формированию привычки к здоровому питанию.

Исследование показало огромную пользу супов для здоровья человека. Они изменяют мозг таким образом, что люди начинают стремиться к здоровому питанию, сообщает healthinfo.ua.

Все мы знаем о том, что для укрепления здоровья необходимо отказаться от продуктов питания, богатых насыщенными жирами вроде сливочного масла, сыра и мяса, но немногие способны на это. Существует словно какой-то замок в мозге, не позволяющий нам пересмотреть собственный рацион. И вот теперь ученые из Beth Israel Deaconess Medical Center выяснили, каким образом данный замок можно вскрыть. Оказывается для этого необходимо регулярно употреблять супы. Именно эти блюда вызывают изменения в мозге, способствующие формированию привычки к здоровому питанию.

Исследование показало, что особенно полезно употребление супов для людей, уже страдающих от ожирения. Супы позволяют им формировать пристрастие к вкусу умами - это японское слово, которым выражают специфический привкус, относящийся к 5 основным вкусам: сладкому, солёному, горькому и кислому. Ключевой компонент вкуса умами это глутамат - натурально встречающаяся аминокислота, которую можно обнаружить почти во всех продуктах питания. Особенно много глутамата в белковой пище вроде молочных изделий, рыбы и мяса.

«Во многих культурах принято употреблять бульоны перед приемом пищи, - говорят авторы исследования. - Мы же пришли к выводу о том, что людям, которым грозит ожирение, в качестве первого блюда следует употреблять богатые вкусом умами супы. Впоследствии они помогают им формировать правильное отношение к пище и не налегать активно на вредные для их здоровья и талии продукты».


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