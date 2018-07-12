Роберт Райли - белорусам: Вы можете гордиться своим языком и культурой 2 12.07.2018, 15:43

Роберт Райли

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Временный поверенный в делах США записал обращение к белорусам.

Временный поверенный в делах США Роберт Райли, который завершает свою дипломатическую миссия в Беларуси, записал прощальное обращение к белорусам. Как пишет tut.by, oно опубликовано на официальной странице Посольства США в Беларуси в Facebook.

«Я хотел бы поблагодарить всех вас: коллег в правительстве, лидеров гражданского общества, оппозицию, специалистов во всех сферах, предпринимателей, студентов и, самое главное, простых белорусов по всей стране. За то, что сделали мое пребывание здесь незабываемым для меня и моей семьи», - говорит в обращении Райли.

Дипломат также вспоминает, что во время его работы посольство США продолжило расширять свои программы, чтобы познакомить белорусов с Америкой, привозило в Беларусь из США преподавателей и спортсменов, завершило работу по возобновлению выдачи американских виз белорусам в Минске.

«Это было бы невозможно без помощи белорусов по всей стране. Я рад, что познакомился с молодыми белорусами - студентами и нашими подписчиками в соцсетях. Мне было приятно видеть будущих лидеров Беларуси, заинтересованных в познании этого мира и в том, чтобы сделать свою страну лучше. Вы можете гордиться своей страной, уникальным языком, историей и культурой. Для нас было большой честью здесь жить», - сказал Роберт Райли.