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Порошенко рассказал анекдот о пути Украины в НАТО

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  • 12.07.2018, 19:13
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Петр Порошенко

Президент Украины ответил на вопрос журналистов в анекдотичной форме.

Президент Украины Петр Порошенко не стал комментировать свою инициативу о переговорах с НАТО относительно предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, но заверил, что считает вступление в Альянс целью нашего государства.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос "Европейской правды" после завершения саммита НАТО.

Как известно, в июле прошлого года Порошенко пообещал начать консультации с НАТО о том, что должна выполнить Украина для получения плана действий относительно членства. Впоследствии он официально обратился к Альянсу с письмом по этому поводу. Однако сейчас президент ушел от ответа о необходимости в проведении таких консультаций. Из его ответа следует, что Украина сейчас концентрируется на реформах, а не на получении статуса ПДЧ.

"Членство в НАТО является однозначной целью Украины. Но для этого нам нужно делать свою домашнюю работу, проводить реформы", - пояснил он.

"Есть такой анекдот: господь, почему ты не даешь мне выиграть в лотерею? И Господь ответил: так купи лотерейный билет. Вот сейчас мы, Украина, должны купить такой билет: выполнить свою часть работы", - добавил президент.

Порошенко добавил, что на Брюссельском саммите 2018 года ставил целью официальное признание стремлений Украины достичь членства в Альянсе, которое в конце концов вошло в решение саммита.

"Моя цель как президента и как главнокомандующего - это членство в НАТО. А цель именно на этом саммите - подтверждение перспективы членства. И это было достигнуто", - заявил он.


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