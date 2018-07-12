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Опрос: Рейтинг Порошенко почти сравнялся с Вакарчуком

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  • 12.07.2018, 20:10
  • 1,984
Святослав Вакарчук

Лидером президентского рейтинга в Украине остается глава «Батьківщини» Юлия Тимошенко.

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 22 июня по 5 июля, лидером президентского рейтинга в Украине остается глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко. Результаты опроса компания опубликовала сегодня на своем сайте, передает gordonua.com.

Среди всех опрошенных рейтинг потенциальных кандидатов в президенты выглядит так:

Юлия Тимошенко – 10,5%;

Анатолий Гриценко – 6,0%;

Владимир Зеленский – 5,7%;

Юрий Бойко – 5,6%;

Олег Ляшко – 5,1%;

Петр Порошенко – 4,8%;

Святослав Вакарчук – 4,3%;

Евгений Мураев – 2,7%;

Вадим Рабинович – 2,4%;

Олег Тягнибок – 1,6%;

Андрей Садовый – 1,6%;

Сергей Тарута – 1,0%;

Арсений Яценюк – 0,7%;

Роман Безсмертный – 0,7%.

Среди респондентов, которые намерены голосовать, почти каждый пятый не определился с выбором, отмечают социологи. Политические симпатии респондентов, которые точно собираются пойти голосовать и уже знают, за кого именно, распределились таким образом:

Юлия Тимошенко – 17,1%;

Анатолий Гриценко – 9,7%;

Юрий Бойко – 8,9%;

Владимир Зеленский – 8,5%;

Олег Ляшко – 8,1%;

Петр Порошенко – 7,8%;

Святослав Вакарчук – 6,6%;

Евгений Мураев – 4,2%;

Вадим Рабинович – 3,7%;

Олег Тягнибок – 2,6%;

Андрей Садовый – 2,2%;

Сергей Тарута – 1,5%;

Арсений Яценюк – 1,3%;

Роман Безсмертный – 1,2%.

Оба варианта подсчетов прогнозируют действующему президенту Украины Петру Порошенко пятое место, сразу за ним с отрывом менее одного процента – музыкант Святослав Вакарчук. Глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко занимает вторую строчку. Владимир Зеленский в варианте опроса среди всех респондентов обходит одного из лидеров Оппозиционного блока Юрия Бойко, но в случае подсчетов только среди определившихся уступает ему третье место. В обоих вариантах глава Радикальной партии Олег Ляшко – выше Порошенко. Соратники по партии "За жизнь", нардепы Евгений Мураев и Вадим Рабинович располагаются рядом, но Мураев выигрывает 0,3–0,5%.

Инфографика: ratinggroup.ua

По регионам рейтинги потенциальных кандидатов распределились так:

Инфографика: ratinggroup.ua

В рейтинге "второго выбора" (наиболее предпочтительный кандидат в случае, если первый не будет баллотироваться) лидируют Вакарчук (5,3%), Тимошенко (4,9%). Зеленский (4,7%) и Гриценко (4,7%).

Инфографика: ratinggroup.ua

В антирейтинге лидирует Порошенко, за него ни в коем случае не хотят голосовать 47%, за Тимошенко не проголосовали бы 28,5%, за Яценюка – 26,9%, Ляшко не хотят видеть президентом 26,2%, Тягнибока – 18,9%, Бойко – 16,1%, Рабиновича – 15,6%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологи также выяснили, за кого из кандидатов никогда не стали бы голосовать сторонники конкурентов.

Инфографика: ratinggroup.ua

В опросе методом формализованного интервью (face-to-face) участвовали 2300 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,7%.


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