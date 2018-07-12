В Бресте гаишник остановил «скорую» с пациентом и оштрафовал водителя 17 12.07.2018, 22:52

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Один из пешеходов снял происходящее на видео.

В Бресте гаишник остановил «скорую», которая везла в больницу больного, и оштрафовал водителя.

Один из пешеходов сделал видео. Он пытался поговорить с сотрудником ГАИ, напомнил ему о пациенте в машине скорой помощи, но тот начал ему угрожать применением физической силы.

Как информирует сайт realbrest.by, происшествие случилось в областном центре 10 июля на Гродненской улице. За что гаишник оштрафовал водителя «скорой», неизвестно.