Белорусское «Дело врачей» в нескольких картинках 18 13.07.2018, 7:56

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Фото с сайта vsedela.ru

Кого на сегодняшний день задержал КГБ.

В КГБ озвучили фамилии некоторых задержанных по «делу врачей». Еще раньше глава Комитета государственной безопасности рассказал, что им удалось раскрыть масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения. Оказалось, что задержан даже заместитель министра, многие главврачи ведущих клиник страны, представители фармацевтических компаний.

Всего в деле более 60 фигурантов, 37 из них задержаны, заключены под стражу, либо же в отношении них применены другие меры пресечения. Широкой общественности известны имена не всех, но TUT.BY попытался проиллюстрировать ситуацию, которую уже более двух недель обсуждают в стране.

Среди задержанных есть чиновники и менеджеры госпредприятий. Речь в том числе идет о заместителе министра здравоохранения Игоре Лосицком. По информации КГБ, он задержан и помещен под стражу за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию по организации госрегистрации изделий медицинского назначения, а также лояльное отношение при выборе поставщиков медицинской техники. Суммы взяток варьировались от 2,5 до 10 тысяч долларов.

В КГБ сообщили, что с поличным при получении взятки в 5 тысяч долларов задержали директора ОАО «Экзон» Валерия Васкевича. При этом общая сумма взяток доходила не менее чем до 25 тысяч долларов.

По информации комитета, при обыске в гараже в тайнике директора «Белмедтехника» Александра Шарака обнаружили более 620 тысяч долларов в эквиваленте.

Среди задержанных есть и руководители клиник. Например, у директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого в гараже и по месту жительства в тайниках обнаружили около 500 тысяч долларов в эквиваленте. Главного врача 1-й городской клинической больницы Минска Олега Фомина, по информации КГБ, задержали за содействие в организации закупок медоборудования для нужд больницы. При проведении обыска по месту проживания обнаружили около 140 тысяч долларов в эквиваленте.

Наряду с медицинскими функционерами и врачами силовики задержали группу бизнесменов, которые занимались поставками лекарств и медтехники. По информации пользователей TUT.BY, среди них и директор компании «Искамед» Сергей Шакутин. Две недели отсутствует на работе заместитель главного врача по медицинской части медцентра МТЗ Сергей Семижон, коллег Андрея Савченко, заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска, волнует вопрос, где он.