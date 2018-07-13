В Беларуси зафиксировали новый способ хищения денег из банкоматов 3 13.07.2018, 12:29

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Использовалось специализированное программное обеспечение.

В Беларуси зафиксировали новый способ хищения денег из банкоматов. Задержаны четверо жителей Минска, которые за несколько тысяч долларов купили специализированное программное обеспечение, пытались им воспользоваться, но дело до конца не довели «по независящим от них причинам».

Как информирует пресс-служба МВД Беларуси, эта криминальная история началась весной 2018-го. В милицию обратились представители одного из банков, которые заметили просверленные отверстия на панелях двух банкоматов. Подобного раньше не было. Пришлось выяснять, в чем дело, так как кассеты с купюрами остались нетронутыми. Позже стало известно, что это были следы неудачных попыток украсть деньги.

Группа минчан узнала на одной из закрытых интернет-площадок о специализированном программном обеспечении (там был доступен видеоролик, в котором пошагово описывались все действия). Оно запускалось после подключения к электронным системам приспособления выдачи денег. Но для этого нужно было сделать те самые отверстия на панели.

В начале июня подозреваемых задержали оперативники управления «К» МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз». Уголовное дело возбудили по двум статьям — «покушение на хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере» и «умышленное повреждение имущества». Следствие продолжается.