«Независимая газета»: В Беларуси не верят в непричастность Жарко к коррупции в Минздраве 23 13.07.2018, 13:28

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Василий Жарко

Масштабы дела свидетельствуют об ином.

Комитет госбезопасности (КГБ) сообщил новые подробности самого масштабного коррупционного дела в истории современной Беларуси – в числе фигурантов пять главврачей белорусских клиник. Также по делу допрошен вице-премьер правительства Василий Жарко, пишет «Независимая газета».

Новые подробности дела о коррупции в Минздраве рассказал в эфире местного госканала глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик. По его информации, за злоупотребления в сфере госзакупок задержаны главврачи: 1-й клинической больницы города Минска Олег Фомин, 9-й клинической больницы Минска Валерий Кушнеренко, Минской областной – Андрей Королько, Витебской областной – Анатолий Оладько и Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько. Кроме того, задержан директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий. В эфире также было показано видео обысков у вышеназванных врачей. Поражают воображение денежные запасы Александра Белецкого – у него в гараже и тайниках было найдено около 500 тыс. долл. в эквиваленте. У главврача 1-й клинической масштабы несколько меньше – 140 тыс. долл. в эквиваленте. Кроме того, у всех фигурантов были найдены запасы элитного алкоголя, у кого-то еще и монеты, и охотничье оружие.

Всего в деле около 60 фигурантов – руководители медучреждений, чиновники и даже бизнесмены, из них к 37 применены некие меры пресечения. Пока самый высокопоставленный задержанный – заместитель министра здравоохранения Игорь Лисицкий. Он курировал госзакупки в министерстве, и без его одобрения никакая медтехника, оборудование, медикаменты не могли появиться на рынке Беларуси. Как пояснил Валерий Вакульчик, его обвиняют в том, что он «благоприятно» «решал вопросы», входящие в его компетенцию «по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения». Также ему вменяется «лояльность» при выборе поставщиков медицинской техники. «Суммы взяток варьировались от 2,5 тыс. долл. до 10 тыс. долл.», – сообщил Валерий Вакульчик.

Среди задержанных генеральный директор «Белфармация» Вячеслав Гнитий, ОАО «Экзон» Валерий Васкевич и др. По не подтвержденной пока информации, также задержан учредитель компании «Искамед» Сергей Шакутин – младший брат председателя совета директоров «Амкодор – управляющая компания холдинга» Александра Шакутина – бизнесмена из ближайшего окружения Лукашенко.

В какой-то момент СМИ даже успели сообщить, что задержан вице-премьер правительства Василий Жарко, который сейчас курирует эту сферу, а в 2006–2016 годах возглавлял Министерство здравоохранения. Ныне задержанный Игорь Лисицкий был назначен по его инициативе, за плечами у чиновников совместная работа в Бресте. Однако затем эта информация была опровергнута. Пресс-служба правительства уточнила, что Жарко находится на рабочем месте. Конечно же, Жарко утверждает, что о коррупции в министерстве, которое он возглавлял 10 лет, он ничего не знал. «Если бы я знал, то были бы меры приняты еще тогда. Мы действительно контролируем ситуацию в стране… Если где-то мы что-то чувствовали – сразу принимали меры в отношении виновных, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Но что в такое дело вырастет, я просто не ожидал», – говорил Василий Жарко журналистам.

Пока дело набирает обороты, местная общественность не верит в то, что Василий Жарко не имеет отношения к коррупционным схемам. Их масштабы говорят о том, что это не единичные случаи, а стройная система, на строительство которой ушли годы. Коллеги-медики не идут на контакт с журналистами и ситуацию не комментируют, однако дают понять, что в отрасли царит паника и ужас. Есть опасения, что закупки могут остановиться вообще, – чиновники скованы страхом принятия решений.

В частных беседах и на условиях анонимности коллеги в большинстве своем хорошо отзываются о задержанных врачах и сокрушаются, что они стали заложниками системы. «Столь массовая коррупция среди главврачей медучреждений, которых сейчас задерживают пачками, возможна только при условии, что в системе здравоохранения все были в курсе происходящего. Главврачи потому и брали на лапу, что хорошо знали систему. Они просто влились в нее, потому что иначе в ней было не выжить», – пишет белорусский журналист, специализирующийся на правовой тематике, Сергей Сацук.

У экспертов нет единого мнения о том, почему власть занялась системой, информацией о которой располагала. Называются разные причины – от «потребовались деньги» до желания Александра Лукашенко попиариться на борьбе с коррупцией.