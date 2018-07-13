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Стало известно, как продлить жизнь и молодость силой мысли

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  • 13.07.2018, 14:10
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Пять новых исследований о самых неожиданных методах оздоровления.

Ученые из университета Осло (Норвегия) утверждают: психологический настрой на долголетие очень важен. А все потому, что сила внутреннего убеждения может творить чудеса. Всем известен эксперимент с плацебо. Таблетку-пустышку дают больному и тот, уверовав в силу лекарства, невероятным образом начинает чувствовать себя лучше. Эффект плацебо доказанно работает на каждом третьем пациенте. Точно так же и с негативным настроем. Если человек заранее считает, что к пенсии он станет «уже не тот», а до 80-ти лет вообще редко кто доживает, то так оно и будет, пишет kp.ru.

Оказывается, наш организм чутко реагирует на подобное самопрограммирование. Изменения на клеточном уровне происходят аккуратно по тому графику, который человек задает себе сам. Отсюда простой вывод: каждый новый день рождения после пятидесяти нужно встречать с оптимизмом, с установкой на то, что впереди еще много важного и интересного, а не вести обратный отсчет оставшихся дней. Тяжко вздыхать и задумываться вопросом из серии «где ж скоро схоронят меня, бедолажечку?», значит сокращать свои годы простой силой мысли.

Работа до упора, но какая?

Гериатры и примкнувшие к ним геронтологи (врачи, изучающие проблему старения) нередко любят наблюдать за группами людей в течение десятилетий. Недавно специалисты Стендфорского университета (США) опубликовали свои выводы. Любопытно, что исследования долголетия в этом университете начались еще в самом начале ХХ века под руководством психолога и исследователя Льюиса Термена. Одной из главных причин долголетия названа ответственная и стабильная работа.

В исследовании подчеркивается, что работающие до преклонного возраста несомненно живут дольше тех, кто стремится пораньше уйти на покой. Но и среди «трудоголиков» оказались лидеры. Это люди с высшим образованием, занимающие важный, но не самый главный пост – например, начальник отдела. Умеренная психологическая нагрузка и возможность проявлять творческие способности мобилизуют организм, он всегда в тонусе, но не работает на «износ». А вот те, кто является самой главной «шишкой» - руководитель фирмы, завода или госструктуры, - нередко испытывают сильное перенапряжение при жестких рамках самореализации. И это, конечно, не проходит бесследно. Большие начальники – лидеры по инфарктам и инсультам от чрезмерных нагрузок.

Физкульт-дозировка

Физическая активность на протяжении всей жизни – еще один из факторов долголетия. Но фишка - в «дозировке».

Простой пример. Если в молодости человек профессионально занимался спортом, а после тридцати перестал элементарно отжиматься, то, скорее всего, его ждут очень серьезные проблемы со здоровьем. В некоторых случаях вчерашние спортсмены даже пересаживаются в инвалидное кресло. Есть даже такое понятие – «синдром бывшего спортсмена».

Поэтому во всем важна мера. Не нужно изнурять себя длительными пробежками, когда весь организм подвергается проверке на прочность. Главное, найти оптимальную нагрузку. Для кого-то это прогулки на велосипеде летом, на лыжах зимой. Кому-то для поддержания тонуса достаточно играть в настольный теннис. Некоторым же достаточно регулярно устраивать в квартире генеральную уборку. И, конечно, активный образ жизни следует поддерживать и после выхода на пенсию.

Разумеется, определять правильную нагрузку методом тыка не стоит – для этого существуют врачи. Но надо понимать: полное отсутствие физических упражнений - это верный путь к ожирению и развитию всех заболеваний по списку. Но и злоупотребление спортом может привести к ранней смерти. Нерациональные и нерегулярные физнагрузки (например, если ходить в спортзал раз в две недели, но пытаться при этом выполнить полную программу – от беговой дорожки до «железа») приводят к печальному результату. Вместо того, чтобы тренировать мышцы (и нашу главную мышцу - сердцу), тренировки на надрыве сбивают пульс, что приводит к тому, что мышцы (и сердце) начинают «гореть» от нехватки кислорода и чрезмерного выброса молочной кислоты.

Осторожно: лекарства

На днях все информагентства поместили новость с пометкой «срочно»: в мире появились больные, организм которых перестал реагировать на антибиотики. Несколько человек в мире скончались от супер-бактерии, которую не берет ни одно лекарство.

Что же случилось? Если по сути, то виноваты сами лекарства, в первую очередь, антибиотики. Особенно, если люди сами принимают их зачастую без назначения докторов, по поводу и без. Результат – иммунная система подорвана, вредные бактерии привыкли к современным препаратам. Теперь они едва ли не жаждут новых порций лекарств, ведь от них станут еще сильнее.

Чтобы подобное не произошло с вашим организмом, нужно соблюдать простое правило: пить лекарства только по рекомендации врача и строго соблюдать дозировку. При назначении антибиотиков обязательно выполнить весь курс, прописанный в рецепте. Если болезнь не долечить, появятся уже «тренированные» болезнетворные бактерии, устойчивые к препаратам, рассказывает врач-иммунолог Елена Миловидова.

Ну а при чем же здесь долголетие? Организм, который в течение жизни протестировал малую толику современных препаратов, очень активно откликнется на «новое» для него лекарство и в 70, и в 80 лет. Опасная болезнь не приведет к летальному исходу, человек получит еще много лет полноценной жизни.

Убийственный сон

Нет, полноценный непрерывный 8-часовой сон, безусловно, прекрасен и очень полезен. Но как он возможен, если городского жителя в любое время суток могут разбудить срочные дорожные работы (дрррр – отбойные молотки) или сирены «Скорой помощи»?

Любой человек, живущий вдоль оживленной трассы, знает: в городской квартире иногда он спит по 10 часов и встает разбитым, а на даче достаточно и 6 часов спокойного отдыха. Конечно, если смартфон не запиликает среди ночи, оповещая о срочном сообщении из социальных сетей.

Причины понятны: мозг не успевает отдохнуть, его все время «пинают» посторонние раздражители.

Но еще более опасен недосып. Им страдают гиперответственные люди, которые ради карьеры готовы спать по 5 или даже 4 часа в день. И не раз в месяц, а два-три раза в неделю. У них развивается синдром хронической усталости. Вскоре появляются неприятные сюрпризы: лишний вес, нарушение обмена веществ, головные боли, обострение хронических заболеваний. Чтобы все это как-то устранить, нужно много таблеток. Такие люди и до пенсии доживают уже стариками.

Чтобы хорошо выглядеть и в преклонном возрасте, важно еще в расцвете сил соблюдать простые правила.

Не щурьтесь. Эта пагубная привычка приводит к раннему появлению морщин вокруг глаз. Нужно правильно подобрать медицинские очки, если в них есть необходимость. А в солнечную погоду не забывать про солнцезащитные.

Не спите лицом в подушку. Кожа лица не только сморщивается, но еще и потеет. А это лишние микроорганизмы, которые могут привести к неправильному обмену веществ.

Перед сном обязательно тщательно мойте лицо с мылом или очищающим гелем. С кожи нужно удалить излишний жир и частички грязи, которые успели поселиться на лице за день.

Не используйте так называемые омолаживающие кремы до сорока лет – они могут состарить кожу раньше срока. Не злоупотребляйте скрабами и модными очищающими масками. При ежедневном применении они останавливают естественные процессы обновления кожи.


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