Что известно о милиционере, который перешел на сторону защитников Куропат 12 13.07.2018, 14:35

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Михаил Громыко cейчас находится в тюрьме.

По словам активистов вахты в Куропатах, 15 июля из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, должен освободиться сотрудник милиции 44-летний Михаил Громыко. Смотритель административной тюрьмы, в которой cидели тысячи оппозиционеров, 30 июня сам стал в ряды защитников Куропат. После этого Михаил Громыко попал в одну из камер, которые ранее сам охранял, сообщает «Радыё Свабода».

За участие в несанкционированном пикете, по неподтвержденной информации от защитников Куропат, Громыко осудили на 15 суток ареста.

В тюрьме на Окрестина и в милиции информации о Громыко не дают. В ходе круглого стола 12 июля, посвященного дальнейшей стратегии в деле защиты Куропат, активист Леонид Кулаков сказал, что, скорее всего, Михаил Громыко был осужден 2 июля, в первый рабочий день после его участия в куропатской вахте, либо сразу после длинных выходных.

Ища информацию о Громыко, корреспондент «Свабоды» в первую очередь связался с изолятором на улице Окрестина в Минске, где работал Михаил и где якобы он сейчас находится.

Раньше там называли фамилии задержанных. В этом случае дежурный в тюрьме на Окрестина прежде всего спросил, кто интересуется информацией о Громыко. После чего сказал, что никакой информации по телефону его учреждение не дает.

Пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич выслушала вопрос корреспондента, записала фамилию Громыко и пообещала через 30 минут ответить, работал у них такой человек, был ли он уволен и арестован.

Позже она ответила корреспонденту:

«Когда будет какая-то информация по этому поводу, то она появится на сайте ГУВД Мингорисполкома».

Надоело выполнять работу тюремщика

Тем не менее активистам стало известно, что Михаила Громыко должны освободить 15 июля.

По словам руководителя инициативы «За спасение мемориала Куропаты» Анны Шапутько, явившись неожиданно для всех 30 июня у ворот ресторана «Поедем поедим», Михаил Громыко признался, что ему «надоело» выполнять работу смотрителя. Поэтому и присоединился к вахте в Куропатах, помогал защитникам мемориала, попал на общий снимок участников пикета.

Северинец: Громыко по-человечески относился к заключенным

За много лет работы тюремным надзирателям Михаил Громыко знал многих политических заключенных, прошедших через тюрьму на Окрестина, в том числе Леонида Кулакова, Дмитрия Дашкевича, Павла Северинца. Знакомство с Северинцем повлияло на решение прийти в Куропаты, считает Анна Шапутько.

«Михаила знаю достаточно давно - по крайней мере по последним годам Окрестина, - подтверждает Павел Северинец. - Хороший и отзывчивый человек, один из немногих, кто в той системе по-человечески относиться к заключенным. Он когда-то раз мне звонил, хотя я его сразу предупредил: мои разговоры прослушиваются и может быть опасно. На что он ответил, что устал работать на систему. Единственное, сдерживает семья, нужно зарабатывать. И все же решился на такой достойный поступок».

По словам Павла Северинца, Михаил Громыко родом из глухой полесской деревни, говорит на хорошем белорусском языке. И то, что он буквально один год не дотянул, чтобы уйти на немалую милицейскую пенсию, свидетельствует о конфликте между совестью и необходимостью выполнять приказы.

Активист защиты Куропат Леонид Кулаков, который не один раз был в тюрьме на Окрестина, также добром вспоминает Михаила Громыко - во время его «отсидки» этот надзиратель приносил ему сигареты.

Дашкевич: Громыко благодарил меня за защиту Куропат

Михаил Громыко поддерживал активистов оппозиции более года, говорит Дмитрий Дашкевич. Он упомянул прошлогоднюю куропатскую вахту, когда во время его пребывания в тюрьме на Окрестина Михаил Громыко ночью пришел к нему и поблагодарил за правое дело, которое он делает в Куропатах.

«В смысле совести у человека все нормально, - говорит Дмитрий Дашкевич. - Знаю, что когда я этим беспрецедентным фактом о Громыко поделился на своей странице в Facebook и потом это подхватили СМИ, была ведомственная проверка - искали, кто из сотрудников такой лояльный к защитникам Куропат. Видимо, тогда не нашли».

За прошлогодний поступок Михаила Громыко не наказали. На этот раз все выглядит жестче, хотя пока неизвестно, уволен ли он уже формально из милиции.

«Думаю, что будет отчасти показательное наказание, - считает Павел Северинец. -У этой системы вызывает просто ярость, когда человек становится на сторону правды и совести. Даже один такой шаг ужасно наказывается. Вспомните: против людей, которые выходили из системы и выступали против режима - те же Чигирь, Маринич, Леонов, Козулин - начиналась яростная реакция. Здесь аналогичная ситуация: человек противостоит системе. И это чрезвычайно достойный, знаковый поступок».

Павел Северинец убежден, что обязанность всех неравнодушных граждан - встретить в воскресенье Михаила Громыко из тюрьмы, народная солидарность будет примером в том числе и для сотрудников правоохранительных органов.

За решеткой остаются и другие защитники Куропат: активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский должен освободиться 13 июля.