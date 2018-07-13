Семь идей, как использовать залежавшиеся овощи и фрукты 2 13.07.2018, 14:56

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Как использовать оставшиеся овощи и фрукты для приготовления вкусных блюд.

Если у вас в холодильнике залежались переспевшие бананы или помидоры, не спешите их выбрасывать. Мы расскажем, как использовать оставшиеся овощи и фрукты для приготовления вкусных блюд, пишет segodnya.ua.

Помидоры

Томаты – отличная основа для соуса в итальянском стиле. Очистите томаты от кожицы (для этого их нужно опустить на минуту в кипяток), измельчите блендером в пюре и протушите на сковороде вместе с обжаренным до мягкости луком, измельченным чесноком и сушеными итальянскими травами. Такой соус можно использовать для приготовления спагетти и домашней пиццы.

Цуккини, тыква и баклажаны

Разрежьте помытые овощи на кусочки, сбрызните оливковым маслом и лимонным соком, добавьте прованские травы по вкусу и оставьте мариноваться на 30 минут. После этого запеките в духовке или на гриле до мягкости.

Бананы

Когда бананы темнеют, многие люди их просто выбрасывают, не зная, что из них можно приготовить замечательные десерты. Из перезрелых бананов получаются отличные кексы, оладьи, запеканки, смузи и даже мороженое.

Яблоки

Очищенные яблоки можно нарезать кубиками и протушить на сливочном масле вместе с сахаром и корицей. Такой соус станет хорошим дополнением к мороженому, пирогам и блюдам из свинины.

Лимоны

Нарезанный тонкими полукольцами фрукт следует заморозить, разложив на разделочной доске, и только после этого отправить в пакет и вернуть в морозилку. Такие кусочки лимона можно добавлять в чай, глинтвейн пироги и компоты. Храниться в морозильной камере лимон может минимум три месяца.

Зелень

Она тоже поддается заморозке. После мытья и просушки аккуратно разложите травы на противне в один слой и оставьте примерно на 2 часа. Потом сложите в пакет или пластиковый контейнер.

Виноград

Соберите виноградинки со стебля, помойте и обсушите. Сложите в пластиковый пакет и заморозьте. Замороженный виноград можно добавить в бокалы с вином или шампанским для охлаждения, а еще с ними можно приготовить сангрию.