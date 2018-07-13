Что важнее, красный свет или здоровье пациента «скорой»? 7 13.07.2018, 18:30

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В Бресте инспектор ГАИ остановил машину скорой помощи, которая везла пациента в больницу.

На выяснение отношений потребовалось несколько минут. Судя по видео, которое снял очевидец, на водителя скорой помощи был составлен протокол, передает «Еврорадио».

"Вчера пришёл запрос из ГАИ, мы им отправили всю информацию. Пока они официально никакого решения по этому делу не вынесли, поэтому я комментировать больше ничего не могу", — рассказывает заведующая филиалом "Станция скорой медицинской помощи" брестской БСМП Валентина Пашкевич.

По её словам, инцидент не повлиял на здоровье пациента, которого везла "скорая".

"Неужели вы думаете, что жизнь этого человека кто-то бы подвергал опасности? Если бы было нужно, вызвали бы ещё одну бригаду скорой помощи на себя для транспортировки", — продолжает Валентина Пашкевич.

Она уверяет нас, что это первый на её памяти случай, когда сотрудник ГАИ останавливает "скорую".

По сведениям журналистов, причиной остановки стало то, что водитель "скорой" проехал на красный свет. Инспектор ГАИ не мог заранее знать, в каком состоянии находится пациент, но всё же решил остановить автомобиль.

Но что важнее, красный свет или здоровье пациента "скорой"?

"Закон для всех един. Другое дело, что нам всегда делают скидку. Что там на самом деле произошло, неизвестно", — резюмирует Валентина Пашкевич.

Сотрудница минской "скорой" Елена Стрельцова рассказывает , что водитель медицинского автомобиля может ехать на красный свет, но только с мигалками.

"С мигалками на красный свет можно ехать, если экстренный случай. А без мигалок — нет, никто у нас так не ездит. Я бы сама не хотела ехать с таким водителем, с такой бригадой, которая без предупредительных знаков, без мигалок едет на красный. Думаю, вы тоже не согласились бы, если бы были пациентом", — рассказывает Елена.

Пожалуй, самое резонансное ДТП с участием машины скорой помощи произошло 6 ноября 2016 года. Тогда "скорая", которая везла пациентку в критическом состоянии, столкнулась с автомобилем Lada на пересечении улиц Богдановича и Коммунистической в Минске. В результате столкновения медицинский автомобиль отбросило на Citroen, он перевернулся на крышу. Водители и медики получили травмы и были доставлены в больницы, а пациентка скончалась на месте.

Тогда водители "скорой" рассказывали, что время от времени действительно вынуждены пользоваться правом проехать на красный свет — такие возможности спецтранспорта прописаны в Правилах дорожного движения. Но не все участники дорожного движения знают об этом, а некоторые так принципиально не пропускают "скорую".

Поэтому происшествия с автомобилями скорой помощи в Беларуси, к сожалению, не редкость. Совсем недавно, во время репетиции парада в Минске колонна военной техники не пропустила "скорую" с включёнными маячками. За месяц до того в Гродно в аварии с участием "скорой" пострадала фельдшер. Чуть ранее медицинский автомобиль столкнулся с легковушкой в Могилеве, двое медиков получили травмы.