закрыть
14 июля 2018, суббота, 14:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Суд в Греции одобрил выдачу Франции российского киберпреступника

3
  • 14.07.2018, 12:23
  • 1,271

Москва негодует.

Суд в Греции одобрил запрос Франции о выдаче подозреваемого в киберпреступлениях россиянина, которого также разыскивают США и сама Россия, Москва пригрозила ответными мерами.

Об этом сообщает украинская служба "Радио Свобода".

Суд в городе Салоники постановил 13 июля выдать именно Франции подозреваемого в мошенничестве с биткойнами 38-летнего Александра Винника, которого арестовали в Греции в прошлом году по ордеру, выданному США.

Александр Винник

Во Франции Винника обвиняют в киберпреступлениях, отмывании денег, членстве в преступной организации и вымогательстве.

После решения суда в России пригрозили неуточненными мерами. Вспомнив о "недружественное" решение Афин несколько дней назад выдворить нескольких российских дипломатов и запретить въезд нескольким другим, в Министерстве иностранных дел России заявили, что решением по Виннику "греческие власти продолжает ухудшать ситуацию" в двусторонних отношениях. "Очевидно, что такие действия не могут игнорироваться российской стороной", - говорится в заявлении.

Ранее Верховный суд Греции уже одобрил был выдачу Винника в США - там его обвиняют в отмывании миллиардов долларов благодаря использованию биткойнов.

Окончательное решение должен принять министр юстиции Греции, изучив все три запроса об экстрадиции - из Франции, США и России.

Сам Винник отвергает все обвинения в незаконных действиях. Он остается под стражей в Греции, пока не будет окончательного решения о его экстрадиции.


популярное за неделю

Мнение

«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой
Беги, Форест!
Беги, Форест! Ирина Халип