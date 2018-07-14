Суд в Греции одобрил выдачу Франции российского киберпреступника 3 14.07.2018, 12:23

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Москва негодует.

Суд в Греции одобрил запрос Франции о выдаче подозреваемого в киберпреступлениях россиянина, которого также разыскивают США и сама Россия, Москва пригрозила ответными мерами.

Об этом сообщает украинская служба "Радио Свобода".

Суд в городе Салоники постановил 13 июля выдать именно Франции подозреваемого в мошенничестве с биткойнами 38-летнего Александра Винника, которого арестовали в Греции в прошлом году по ордеру, выданному США.

Александр Винник

Во Франции Винника обвиняют в киберпреступлениях, отмывании денег, членстве в преступной организации и вымогательстве.

После решения суда в России пригрозили неуточненными мерами. Вспомнив о "недружественное" решение Афин несколько дней назад выдворить нескольких российских дипломатов и запретить въезд нескольким другим, в Министерстве иностранных дел России заявили, что решением по Виннику "греческие власти продолжает ухудшать ситуацию" в двусторонних отношениях. "Очевидно, что такие действия не могут игнорироваться российской стороной", - говорится в заявлении.

Ранее Верховный суд Греции уже одобрил был выдачу Винника в США - там его обвиняют в отмывании миллиардов долларов благодаря использованию биткойнов.

Окончательное решение должен принять министр юстиции Греции, изучив все три запроса об экстрадиции - из Франции, США и России.

Сам Винник отвергает все обвинения в незаконных действиях. Он остается под стражей в Греции, пока не будет окончательного решения о его экстрадиции.