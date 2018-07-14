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В Брестском районе из-за молнии сгорело 5 тонн соломы

  • 14.07.2018, 15:02

Непогода принесла очередные убытки.

В Брестском районе утром 13 июля проявление сил природы привело к пожару, уничтожившему скирду соломы. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Инцидент произошел около 08:00 в поле у деревни Рудавец. Загорелась скирда солома укоса 2017 года, которая принадлежала одному из местных открытых акционерных обществ. В результате огнем было уничтожено пять тонн соломы.

Рассматриваемая версия причины пожара – грозовой разряд молнии.


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