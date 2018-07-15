Методичка для Трампа 8 Александр Скобов

15.07.2018, 8:34

1,874

Что должен всегда помнить любой, вступающий в контакт с Путиным.

Неплохую методичку для Трампа написал Уильям Браудер. Что должен всегда помнить любой, кто вступает в контакт с Путиным? По сути – три вещи:

1. Путин – хладнокровный убийца. Он многократно перешагивал через кровь и ему ничего не стоит перешагивать через нее еще и еще. Человеческая жизнь для него ничего не значит и он всегда готов на любую жестокость.

2. Путин – бесстыдный лжец. Он не испытывает ни малейшего стеснения, отрицая очевидное и нарушая любые обещания. Ни одному его слову нельзя доверять.

3. Путин всегда блефует. Его главное оружие – запугивание, шантаж. И наглость гопника. Единственный способ противостоять ему – это всегда быть готовым дать отпор. Не испугаться и не уступить.

Александр Скобов, «Фейсбук»