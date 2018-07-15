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Белорусы о школьной реформе: В итоге в гимназии будут учиться по прописке

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  • 15.07.2018, 9:36
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Родители, учителя и дети в шоке от преобразований министра-коммуниста Карпенко.

В разгаре вступительная кампания в гимназии. Но теперь в 5-е классы принимают без экзаменов – так установил президентский указ № 30 в январе 2018 года. Поступать в гимназии учащиеся будут по территориальному признаку, то есть по прописке. Многие родители переживают по этому поводу, оставляют свои заявления сразу в нескольких учебных заведениях, чтобы попасть хоть куда-то. Создается ажиотаж. А педагоги обеспокоены тем, что из-за отсутствия отбора учеников уровень обучения в гимназиях будет снижаться, пишет «Вечерний Бобруйск».

– В итоге в гимназии будут учиться «и жук и жаба», но по прописке. А если бы был отбор, то мой ребенок, который в шесть лет уже знает половину таблицы умножения, хорошо читает и считает, точно прошел бы, или по крайней мере после четвертого класса поступил, – считает бобруйчанка Наталья. Она живет в микрорайоне, который закреплен за средней школой № 8 (ул. Лынькова). Своего сына Наталья планировала отправить в 1-й класс гимназии № 3 (по ул. Социалистической) – женщина говорит, что у этого учебного заведения хорошая репутация, да и находится оно недалеко от ее места работы. Сейчас, в связи с произошедшей реформой образования, Наталья не уверена в том, что для ее сына в гимназии найдется место.

Василий Жарко, вице-премьер Беларуси, про отмену экзаменов в 5-е классы гимназий:

– Это кардинальное решение, но оно взвешенное, принято в интересах школьников. Младшие школьники не будут подвергаться эмоциональному стрессу, что станет залогом их здоровья.

– Я не хотела бы отдавать сына учиться в обычную школу, я уверена: в гимназии уровень преподавания лучше и дети могут научиться большему, – считает она.

Наталья не уверена, что ребенок сможет попасть в гимназию: из-за отмены экзаменов создался ажиотаж. По словам женщины, родители с пяти утра дежурили возле учебных заведений, чтобы успеть подать документы сначала в гимназию, а потом еще в несколько школ.

Официальная позиция Министерства образования такова: реализация указа №30 предоставит равные условия для получения качественного образования в учреждениях общего среднего образования всех видов, а также расширит возможности его получения с учетом индивидуальных способностей и склонностей школьников.

Анастасия Евтушкевич, выпускница гимназии №2 и студентка второго курса БГУ, считает иначе. И, говорит, если бы кто-то создал петицию против отмены вступительных испытаний, она бы одной из первых ее подписала.

По словам Анастасии, если бы она училась в обычной школе, то, скорее всего, тоже была бы отличницей, но вряд ли проявила бы себя в общественной жизни и олимпиадном движении.

Выпускница окончила гимназию с золотой медалью, во время учебы была председателем Союза настоящих гимназистов, а также в 10-м классе взяла диплом 3-й степени в финале республиканской олимпиады по географии.

Бывший директор гимназии № 2 Лукреция Ивановна Саттарова отчасти солидарна с выпускницей. Она считает, что действительно достойные результаты показывают дети, мотивированные получать знания, с которыми работают опытные педагоги с высокой квалификацией.

– Пожалуй, вступительные экзамены позволили бы отобрать именно таких детей. Хотя в учебных достижениях не меньшее значение имеет и опыт педагога, – уверена Лукреция Ивановна.

Директор добавила: во многом успех зависит от того, что движет ребенком, когда он поступает в гимназию. По ее словам, сейчас многих детей мотивирует не только получение знаний, но и престижный статус гимназии.

Существует и еще одна причина, по которой было принято решение об отмене вступительных испытаний. С официальной точки зрения отмена экзаменов «позволит снять неоправданную психологическую и эмоциональную нагрузку на учащихся начальных классов, что в целом будет способствовать сохранению их здоровья».

Сын Ольги в прошлом году перешел в пятый класс своей гимназии, сдав экзамены:

– Конечно, мы всей семьей переживали, ночь не спали, когда ждали результатов. Там все родители нервничали, дети даже плакали. Но все, кто хорошо учился, в пятый класс прошли. Мы с сыном готовились много, без репетиторов. Но он сам хотел поступить, старался, я его не заставляла. Поэтому все получилось.

И я все равно, несмотря на стресс, считаю, что экзамены нужно было оставить. И не жалею, что мы их проходили, – говорит Ольга. – Потому что если это гимназия, то должен быть отбор более мотивированных и способных учеников. Можно, конечно, еще по годовым отметкам выбирать лучших. Но экзамены – это не только проверка знаний, но еще тест на стрессоустойчивость, которая понадобится гимназисту в будущем.

Преподаватель одной из гимназий Марина считает: волнение, связанное с экзаменами, больше касается родителей. Дети пишут контрольные работы по языкам и математике и в начальной школе, в 3-4 классах ставятся отметки. Поэтому дети приучены к подобным мероприятиям. А стресс испытывают больше от страха не оправдать ожидания родителей.

Лукреция Саттарова считает так же: экзамены и повышенные нагрузки не будут для ребенка стрессом, если ребенок сам хочет получать знания и сам принял решение о поступлении в гимназию.

Наши собеседники сходятся во мнении, что сетовать на стресс здесь неуместно, а значит, и экзамены из-за него отменять не следовало. В этом уверена и Анастасия Евтушкевич:

– Я была в шоке, когда узнала об отмене вступительных испытаний, – говорит Анастасия Евтушкевич. – Дело в том, что в гимназии большинство детей заинтересованы в образовании, а если сначала и нет, то в процессе обучения у них не остается другого выхода, кроме как «тянуться» за остальными.

– Какой смысл теперь сохранять название «гимназия», если и экзамены отменяют, и программа будет такая же, как в обычной школе? – недоумевает Елена, ученица десятого класса одной из гимназий Бобруйска. – Ведь смысл гимназии как раз в отборе учеников, в углубленном обучении и серьезных нагрузках.


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