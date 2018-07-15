Секретный бизнес секретного «героя» Telegram-канал «СерпомПо»

15.07.2018, 10:56

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Сергей Кириенко

Так что же, он киндер-герой за мультики?

За что получил звание «Героя» Сергей Кириенко — неизвестно, указ не опубликован. Если оставить в стороне выборы президента-2018, то основанием для «подвига» останется только основная работа Кириенко с 2005 по 2016 — «Росатом».

Росатом — это вертикально-интегрированная компания, являющаяся полным монополистом в стране по всем ядерным разработкам от добычи урана до эксплуатации АЭС и утилизации ядерных отходов, а также весь ядерный оружейный комплекс.

Никакой конкуренции в отрасли, никакого рынка, все выстроено строго по властной вертикали, во главе которой стоял и стоит сейчас Кириенко — как председатель Набсовета (высший орган управления, замена общего собрания акционеров).

И эта монополия, на секундочку, является некоммерческой организацией. Как и все 7 госкорпораций (ГК), существующих по специально принятых по каждой из них законам (Ростех, Роскосмос, ВЭБ, АСВ и др.).

Статус ГК — фактически «государство в государстве»: он предполагает существенно меньший контроль со стороны госорганов и существенно меньшее раскрытие информации о своей работе. Госорганы не имеют право требовать отчетов от Росатома, а правительство осуществляет свой контроль на основании его ежегодных отчетов.

Росатом не раскрывает свои бухгалтерские балансы, известны только самые общие цифры: выручка по МСФО 865 млрд руб. за 2016 год. Почти половину выручки приносят зарубежные проекты. Что там с финансовыми потоками, с прибылью — непонятно.

Объем гособоронзаказа Росатома неизвестен, это секретно. Цифры по выручке относятся только к гражданскому сектору.

Зарубежная экспансия

Росатом гордо рапортует о портфеле зарубежных заказов на 10 лет в $133 млрд. Он строит 9 АЭС за рубежом (35 энергоблоков). Наиболее существенные из проектов — в зоне высочайших политически рисков: треть — это Иран («Бушер»), а еще треть — это Турция («Аккую») и Египет («Эль-Дабаа»). Первая страна снова под санкциями США, а с двумя другими у нас были серьезные проблемы.

Кроме того, в международной конкуренции Росатом опирается на всю мощь российского государства. Иногда даже складывается ощущение, что строим АЭС за рубежом мы на свои собственные деньги. Например, вместе с договоренностями о строительстве «Бушера-2» в Иране ($10 млрд) мы узнаем о предоставлении Ирану кредита в 2 млрд евро и разработке еще одного соглашения на $5 млрд…

Нельзя сказать, что тут все радужно. По сообщениям СМИ, только за последний год случились:

— авария и отключение энергоблока на Ленинградской АЭС (ядерное облако унесло ветром в сторону Эстонии и Финляндии),

— постоянно барахлят энергоблоки Белоярской АЭС (Свердловская обл.),

— случился пожар на строящейся в СанктПетербурге плавучей АЭС,

— в сентябре-октябре 2017 сообщалось о радиоактивном облаке над Европой происхождением с Южного Урала (из России или Казахстана), что вызвало нешуточные волнения в Екатеринбурге и Челябинске,

— в начале февраля 2018 — нештатная ситуация на Курской АЭС…

Это только то, что попалось на глаза. Конечно, вся эта информация замалчивается или отрицается Росатомом и государственными СМИ… Впрочем, серьезных аварий (выше 1— го уровня шкалы ИНЕС) в стране не было.

Подвести итоги 11-летнего руководства Кириенко Росатомом невозможно из-за совершенно неоправданной непрозрачности и частично оправданной секретности госкорпорации. Что происходит с госфинансами под руководством Кириенко мы не знаем (если не считать дефолт 1998 года). Бизнес, которым он руководил, как бы и не бизнес: ведь Росатом — некоммерческая организация. И уж точно Росатом не имеет никакого отношения к рынку и конкуренции.

Зато мы все помним мультики, показанные Путиным во время его предвыборного послания. Все, что касается в них ядерного оружия — так или иначе к этому имел отношение Кириенко, руководивший производством ядерного оружия страны… Очень похоже, что сама идея предвыборных военных мультиков тоже принадлежит Кириенко.

Так что же, он киндер-герой за мультики?

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