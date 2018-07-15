Неожиданное продолжение истории с инспектором ГАИ, остановившим «скорую» в Бресте 1 15.07.2018, 11:54

Стало еще любопытнее, чем все закончится.

История об инспекторе ГАИ, который остановил водителя «скорой помощи», когда тот вез человека в больницу, наделала шума не только в Бресте. Люди резко осудили действия сотрудника при исполнении, невзирая на то, что он, скорее всего, остановил водителя «за дело». Понятно, что ситуации бывают разными и, как говорится, все мы под Богом ходим, но в данном случае читатели не разделили принципиальности инспектора, даже не зная того, что натворил оштрафованный им водитель, пишет abw.by.

Напомним, все произошло 10 июля. Водитель "скорой" выехал на перекресток в последние доли секунды, когда на светофоре горел желтый, и уже за перекрестком был остановлен сотрудником ГАИ "за не включенные маячки". Об инциденте поведал миру молодой человек под ником Григорий Афанасьеф. Он попытался узнать у инспектора номер служебного удостоверения, но в ответ получил угрозы о применении физической силы за созданные им помехи при ведении административного процесса. И пока инспектор выписывал водителю штраф, в автомобиле «скорой помощи» томился мужчина, у которого, очевидно, были серьезные причины для того, чтобы вызвать «скорую» (по некоторой информации у него была сломана ключица).

13 июля ГАИ Бреста обнародовала видео, снятое из патрульного автомобиля.

Казалось бы, инспектор поступил согласно должностным инструкциям – привлек к ответственности нарушителя. Но обстоятельства, при которых он это сделал, у многих не укладываются в голове. В комментариях люди пишут, что все произошло недалеко от медучреждения, в которое следовала машина «скорой помощи».

«Первой моей реакцией, когда я посмотрел видео, была нецензурная лексика, - рассказал врач реанимационной бригады Дмитрий, работающий в Минске. – Ни у одного нормального инспектора рука не поднимется остановить водителя «скорой», едущего по вызову. Все мы люди, все мы смертны и все пронимают, что не дай бог завтра этот автомобиль поедет к твоему другу или родственнику. В Минске я такой ситуации даже представить не могу. Проезд на красный свет - это грубое нарушение, за которое стоит наказать, но не ставя под угрозу здоровье пациента. А тут попался принципиальный инспектор. Я бы назвал его не принципиальным, а, скорее, не очень умным. Что мешало ему, остановив автомобиль и увидев в нем пациента, проехать за «скорой» и подождать, пока бригада передаст человека? У меня только один ответ.

Не думаю, что эту историю скоро забудут. Брест – город маленький. Думаю, этого инспектора многие запомнили, а медики – и подавно».

Вопрос, что мешало инспектору проследовать за машиной «скорой помощи» и уже на территории больницы совершить «акт возмездия» за содеянное нарушение, действительно интересен. Казалось бы, в данной ситуации это было бы самым логичным действием. Но нет. Некоторые предполагают, что причина случившемуся – давняя вражда в городе между медиками и гаишниками, и вспоминают, что это уже не первый случай.

В комментариях на сайте Виртуальный Брест пишут, что «скорая» остановленная инспектором, простояла 40 минут. Все это время человек, находившийся внутри, пребывал на жаре, т.к. в машине нет кондиционера. Но это только пишут. ГАИ Бреста даже не прокомментировала этот инцидент, ограничившись лишь публикацией видео, очевидно, полагая, что это исчерпывающий аргумент.

Читатель ABW.BY под ником Vova8791, утверждающий, что он имеет «собственный источник» в пресс-службе ГАИ УВД Брестского облисполкома, написал неожиданные вещи. По его словам, в действиях инспектора руководство регионального ведомства не узрело нарушений (хотя, как подметили читатели, машина ГАИ тоже проехала на запрещающий сигнал светофора, при этом «крякнув», а сирена уже была включена за перекрестком), зато начало проверку в отношении автора видео. «В ходе ее планируется дать правовую оценку его поведению и привлечь к ответственности за оскорбление сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей. Ведению административного процесса также мешал, за что тоже может наступить ответственность», - написал наш читатель.

Очевидно, что эта история еще получит продолжение. И тем любопытнее, чем все закончится.