Куба впервые после революции вводит право на частную собственность 7 15.07.2018, 12:03

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Это закреплено в новой конституции страны.

Коммунистическая Куба официально признает право на частную собственность. Это положение закреплено в новой конституции, голосование по которой должно состояться 22-23 июля в парламенте страны, сообщает ВВС.

С 2010 года кубинские острова проводят рыночные реформы, направленные на стимулирование экономики острова. Однако они противоречат действующему ещё с 1976 года основному закону страны. Он, в частности, гласит, что Куба строит марксистско-ленинский социализм, а частная собственность и занятие бизнесом в государстве запрещены.

Впрочем, многие ограничения, заложенные в основной закон ещё при первом руководителе коммунистического государства Фиделе Кастро, фактически не действуют.

В 2011 году был отменен запрет на продажу недвижимости, с тех пор граждане Кубы и лица, имеющие право на постоянное проживание на острове, могут продавать, покупать и дарить дома, квартиры, машины.

Ранее, в 1992 году, была принята поправка к конституции, закрепляющая право частной собственности на средства производства.

Что же касается частного предпринимательства, то оно и раньше существовало на Кубе в виде мелких фермерских хозяйств, сельскохозяйственных и производственных кооперативов. Однако в ключевых и наиболее доходных отраслях производства (туризм, добыча и экспорт полезных ископаемых, международная торговля и многое другое) государство продолжает доминировать.

Некоторые идеологические пункты старой конституции перекочуют и в новый основной закон страны: коммунистическая партия провозглашается главной политической силой, а ключевыми принципами экономики устанавливаются централизованное планирование и государственное управление.

Вместе с тем новая конституция содержит и элементы демократии - устанавливаются выборные должности президента (ныне государство возглавляет председатель Госсовета), а также вице-президента.

Нахождение на посту главы государства будет ограничено двумя пятилетними сроками подряд, а политическая власть будет разделена между президентом и премьер-министром.

Предлагается также расширить полномочия парламента - Национальной ассамблеи народной власти. Сейчас она созывается всего два раза в год, а между сессиями ее функции исполняет Госсовет.

Новая конституция запрещает дискриминацию по признаку пола, этнического происхождения или физических недостатков.

Ожидается, что проект новой конституции будет одобрен депутатами ассамблеи. Для окончательного утверждения документ вынесут на всенародный референдум.