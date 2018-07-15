Немцы разработали надежную диету для продления молодости 2 15.07.2018, 11:40

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Ученые соединили немецкое качество с австрийским вдохновением.

Группа австрийских и немецких учёных на протяжении нескольких лет разрабатывала диету, которая направлена на увеличение продолжительности жизни.

Как показывают исследования, выбранный специалистами рацион помогает сохранить молодой внешний вид, пишет hronika.info.

За основу учёные взяли знания о том, что с возрастом организм теряет важное химическое соединение спермидин, которое в первую очередь сохраняет молодость. Они предприняли попытки восполнить его утрату искусственным путем, что должно пойти на пользу. Специалисты провели исследования, в которых приняли участие около 900 человек.

Участникам необходимо было заполнять анкеты, в которых они указывали, какое количество спермидина они потребляют ежедневно. Результаты показали, что люди, употреблявшие менее 60 микромоль спермидина испытывали проблемы со здоровьем в следующие 5 лет.

Те, в чьем рационе содержалось больше количество химического соединения, чувствовали себя значительно лучше. Эксперты отметили, что высокая концентрация спермидина наблюдается в таких продуктах, как: капуста, горох, грибы, орехи, картофель и сыр. Их умеренное потребление позволит сохранить молодость дольше.