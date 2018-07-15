Трамп раскрыл детали переговоров с королевой Великобритании 15.07.2018, 12:20

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На встрече, которая продолжалась 45 минут, речь заходила в том числе о Brexit.

По словам Трампа, он и королева Елизавета II «отлично поладили»

Президент США Дональд Трамп в интервью Mail on Sunday рассказал некоторые подробности встречи с королевой Елизаветой II, которая состоялась во время визита американского президента в Великобританию.

Встреча проходила в Виндзорском замке 13 июля. Американского президента сопровождала супруга Мелания. Встреча продолжалась 45 минут, и, по словам Трампа, они отлично поладили с королевой.

«Это был очень легкий разговор <...> Мы прекрасно себя чувствовали», — признался Трамп. На вопрос, чувствовал ли он, что нравится королеве, президент США ответил: «Я не хочу говорить за нее, но за себя могу сказать, что она мне очень понравилась», — сказал Трамп.

По его словам, королева встретила его и Меланию простыми приветственными словам «Добро пожаловать» (Welcome). «Очень элегантно. И очень красиво. Это было действительно нечто особенное», — поделился своими впечатлениями американский лидер.

Трамп также сообщил, что упоминал в ходе беседы с королевой о своей матери. В частности, он рассказал, что его мать родилась в городе Сторновей (Шотландия) и была большой поклонницей королевы. Елизавета II в свою очередь рассказала Трампу о всех президентах США, с которыми ей довелось встретиться. «Гарри Трумэн был первым президентом, с которым она познакомилась, и она привела целый список. Это был очень приятный момент», — признался Трамп.

Кроме этого, по признанию Трампа, в ходе беседы зашла речь и о Brexit. По его словам, королева сказала, что это очень сложная проблема. Других подробностей мнения королевы о Brexit Трамп приводить отказался. «Позвольте мне рассказать вам то, о чем я могу говорить: она невероятная женщина, она такая элегантная, она такая красивая, когда я говорю красивая, имею в виду — и внутри, и снаружи. Она красивая женщина», — сказал президент США. «Это было очень особенное [событие], в этом нет никаких сомнений», — добавил он.