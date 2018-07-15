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Павел Северинец дал владельцам ресторана в Куропатах три дня на закрытие заведения

  • 15.07.2018, 12:59
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Фото: svaboda.org

Защитники урочища готовы бесплатно его демонтировать и перенести.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», один из активных защитников урочища Куропаты Павел Северинец дал три дня на закрытие и перенос ресторана «Поедем поедим» его владельцам, сообщает tut.by.

В противном случае, заявил Северинец в телефонном разговоре с одним из совладельцев вечером 14 июля, «мы должны разговаривать о том бандитском поведении, которое у вас есть».

«У вас есть три дня на то, чтобы принять решение выводить этот ресторан с территории Куропат. Мы готовы как защитники Куропат помочь вам бесплатно его перенести, т.е. демонтировать и перенести. Понимаете, это последнее предложение, и оно действует три дня… Нет, мы угрозы не будем делать. Я вас просто предупреждаю. Это предложение действует три дня, после этого мы будем разговаривать по-другому с вами. Вот и все», — сказал политик.

По его словам, земля для строительства ресторана была получена незаконным путем. «Мы с вами это знаем», — сказал Северинец совладельцу заведения.

Вечером 14 июля у въезда в ресторанный комплекс автомобиль на российских номерах сбил активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова.


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