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В Барселоне 110 тысяч человек вышли на акцию протеста

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  • 15.07.2018, 15:01

Митингующие требовали освобождения лидеров Каталонии.

Более 100 000 человек вышли в субботу на улицы Барселоны с требованием освободить из-под стражи лидеров сепаратистского движения и вернуть домой политиков, которым в Испании грозит уголовное преследование.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Протесты начались после того, как девять каталонских лидеров, которых удерживали под стражей близ Мадрида, перевели в тюрьму в Каталонии. Протестующие требовали от испанских властей их освобождения.

Демонстрацию под лозунгом "Нет тюрьме, нет ссылке, мы любим вас дома" организовали каталонская ассоциация "Òmnium Cultural", политическая организация "Национальная ассамблея Каталонии" и еще несколько каталонских ассоциаций.

На демонстрации присутствовали и члены правительства Каталонии во главе с Кимом Торре, заявил, что движение за независимость "выйдет снова и снова, пока изгнанники не вернутся домой".

"Каждая минута, которую наши узники проводят в тюрьмах, а не вместе с семьями и их друзьями - это настоящая политическая непристойность, и мы не допустим этого", - заявил он.

Напомним, немецкий суд разрешил экстрадицию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств.


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