Парадокс: самый полезный для тренировок напиток оказался еще и вкусным 15.07.2018, 14:40

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Ученые назвали самый полезный напиток для восстановления после тренировки.

Шоколадное молоко - лучший выбор для восстановления после тренировки.

Иранские ученые назвали один из самых полезных напитков для употребления после тренировки в спортзале.

Ученые из университета имени Шахида Садуги провели исследование с целью определить оптимальную альтернативу спортивным напиткам, пишет Independent. В частности, специалисты установили, что следует заменить энергетики, протеиновые коктейли и другие специальные sport-напитки на более здоровую и простую альтернативу – шоколадное молоко.

В ходе исследования ученые выяснили, что те, кто употреблял шоколадное молоко после тренировок могли тренироваться на шесть минут дольше, чем те, кто употреблял спортивные напитки. Кроме того, шоколадное молоко способствовало более эффективному восстановлению организма после физических нагрузок, улучшало частоту сердечных сокращений и снижало риск возникновение судорог.

«Шоколадное молоко содержит углеводы, белки, жиры, флавоноиды, электролиты и определенные витамины, которые делают этот напиток отличным вариантом для восстановления организма спортсменов. Шоколадное молоко – недорогой, вкусный и доступный продукт для тех, кто хочет быстро восстановиться после тренировки и повысить ее эффективность. Это оптимальная альтернатива коммерческим спортивным напиткам», - говорит один из авторов исследования, доктор Амин Салехи-Абаргуэй.