В Бресте задержан блогер Александр Кабанов 2 15.07.2018, 15:24

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Активист собирал подписи за отставку местного руководства.

Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, милиция остановила Александра Кабанова около рынка на улице Пушкинской, где он намеревался собирать подписи за отставку руководителей областного, районного и городского исполкомов, которые не реагируют на требования жителей прекратить строительство аккумуляторного завода, передает «Радыё Свабода».

Известно, что Александра Кабанова доставили в Ленинский РОВД Бреста.

24 июня возле этого же рынка были задержаны противники строительства завода Дмитрий Бекалюк и Олег Ярмоленко. Они были признаны виновными по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и оштрафованы на 20 базовых величин (490 рублей) каждый.