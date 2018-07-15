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График Лукашенко: пока развлечения побеждают работу

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  • 15.07.2018, 16:20
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Чем занимается диктатор в первой половине июля.

15 июля Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу по приглашению российского коллеги Владимира Путина. В первой половине июля просмотр финала чемпионата мира в VIP-ложе станет для диктатора третьим по счету крупных развлекательным мероприятием, пишет «Салiдарнасць».

Правда, в двух предыдущих он был в главной роли, в Москве же ему придется быть одному из многих высокопоставленных гостей властей России.

И так, напомним. 7 июля Александр Лукашенко в компании чиновников и российского олигарха Михаила Гуцериева смотрел концерт в Александрии на масштабном купальском фестивале.

В одном из номеров на сцену вышел младший сын правителя Коля, сыгравший на рояле. Да и сам Лукашенко не отказал себе в удовольствии спеть вместе с Таисией Повалий.

Затем правитель посетил открытие «Славянского базара в Витебске».

В первой половине июля Лукашенко не только отдыхал. В Белыничском районе он проинспектировал работу колхоза «Родина». А в городском поселке Болбасово он заявил о «национализации» Оршанского авиазавода, попутно назвав городок и соседнюю Барань шикарным местом для жизни.


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