В Хельсинки проходят акции протеста перед встречей президентов США и РФ 15.07.2018, 18:05

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Встреча президентов двух стран состоится в столице Финляндии 16 июля.

В преддверии встречи президентов США и РФ в столице Финляндии начались акции протеста. Всего в день саммита и до него в Хельсинки запланированы 16 митингов и демонстраций против политики обоих лидеров, заявил изданию "Фонтанка" в воскресенье, 15 июля, мэр финской столицы Ян Вапаавуори, передает DW.

В частности, правозащитники провели марш в поддержку прав человека HelsinkiCalling. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 1500 человек.

В свою очередь, представители правопопулистской партии "Истинные финны" провели акцию Welcome Trump, в которой участвовали около 50 человек, сообщает информагентство "Интерфакс".

Транспортные ограничения и рекомендации полиции

Ранее полиция сообщила о вводимых на время саммита транспортных ограничениях в городе. Движение транспорта будет закрыто на улице Этеляранта, а также в районе рыночной площади и парка Эспланады. Кроме того, в понедельник движение на ряде маршрутов общественного транспорта будет ограничено.

HelsinkiCalling demonstration is on the move. Some 1 500 demonstrators have started to move from Kaisaniemi Park towards the Senate Square in Helsinki - some traffic impacts to be expected. #Helsinki #demonstration pic.twitter.com/943Wha6ibS — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 15 июля 2018 г.

Полиция финской столицы призвала жителей домов на пути следования кортежей президентов не подходить к окнам в день саммита. Рекомендации связаны с вопросами безопасности, заявил газете Iltalehti начальник городской полиции Хейкки Копперойнен. Их нарушение может привести к дополнительным мероприятиям со стороны стражей порядка, отметил он. Полиция рекомендовала наблюдать за кортежем в общественных местах.

Временный погранконтроль

В пятницу Финляндия ввела временный контроль на своих границах с другими странами ЕС для обеспечения мер безопасности на период саммита. Новый пограничный режим будет действовать до 12.00 вторника. Власти уточняют, что проверки планируется выполнять избирательно, с учетом оценок угроз и рисков, предоставленных органами внутренней безопасности. Меры контроля усилены, в частности, в международном аэропорту города Хельсинки, а также в портах столицы и Турку.

Вмешательство в выборы, Сирия, Украина

Встреча президентов США и России в Хельсинки запланирована на 16 июля. Темами обсуждения на российско-американском саммите станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуация в Сирии и Украине. Ранее Путин и Трамп встречались дважды - на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге и саммите АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.