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Видеофакт: Как Путина встречают в Хельсинки

  • 15.07.2018, 18:44
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В Финляндии в воскресенье началась серия акций.

В Финляндии в воскресенье началась серия акций противников встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Первой из таких акций стал марш Helsinki Calling в поддержку прав человека и за демократию, который проводят, в частности, организация за права человека Amnesty International, Helsinki for Human Rights и левые молодые. Он стартовал в воскресенье из парка Кайсаниеми (Kaisaniemenpuisto), прошел по центру города и завершился митингом на Сенатской площади (Senaatintori).

Встреча президентов двух стран состоится в столице Финляндии 16 июля.


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