ЦАХАЛ развернул батареи ПРО «Железный купол» в Гуш Дане 15.07.2018, 19:07

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Кроме того, проведена ограниченная мобилизация резервистов подразделений противовоздушной обороны.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки оперативной ситуации было принято решение развернуть несколько дополнительных батарей ПРО "Железный купол" в районе Гуш Дана и в южных районах Израиля.

Кроме того, проведена ограниченная мобилизация резервистов подразделений противовоздушной обороны, передает newsru.co.il.

В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается, что ЦАХАЛ готов к защите граждан Израиля в любой ситуации.

По состоянию на воскресенье, 15 июля, в Газе действует режим прекращения огня, вступивший в силу около полуночи. Несмотря на достигнутое соглашение, о котором объявили ранее ХАМАС и "Исламский джихад", ракетно-минометные обстрелы израильской территории из сектора Газы продолжались.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто благодаря посредничеству Египта.

Вскоре после полуночи на территории регионального совета Эшколь прозвучал предупредительный сигнал "Цева адом". Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что зафиксирован запуск двух минометных снарядов с территории сектора Газы. В ответ ЦАХАЛ атаковал минометную установку на территории сектора.

С 00:30 до 03:00 из Газы были выпущены не менее пяти ракет. Одна из них была сбита "Железным куполом". В ответ на обстрелы ЦАХАЛ нанес удар по одной из точек запуска ракет.

Около 8:40 из сектора Газы поступили сообщения о новом ударе израильских ВВС по цели в городе Газа. Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщал о взрыве в районе башен Аль-Шифа и Аль-Уахда в городе Газа. По данным ПИЦ, убиты не менее двух человек, еще один получил тяжелые ранения. Минздрав Газы сообщает, что в результате этого авиаудара погибли 35-летний мужчина и его 13-летний сын. Пресс-служба ЦАХАЛа не комментировала эту информацию. И вскоре ПИЦ заявил, что полиция Газы расследует причины этого взрыва. Судя по всему, ЦАХАЛ к взрыву причастен не был.

Израильский блогер "Абу Али", считающийся одним из ведущих специалистов по арабским террористическим группировкам, сообщает, что в результате взрыва в Газе около Аль-Шифы был убит вместе с сыном некий Ахмад Хасан, командир звена ракетчиков "Бригад мучеников Аль-Аксы" (боевое крыло ФАТХа). Позже хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что причиной взрыва была попытка демонтажа неразорвавшейся ракеты.

В первой половине дня в воскресенье на израильской территории, около границы с Газой возникло несколько пожаров, вызванных запусками воздушных шаров, несущих контейнеры с зажигательной смесью.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает о трех ударах израильских БПЛА по группам поджигателей: к востоку от Бейт-Хануна и к востоку от Дир аль-Балаха. В результате первого удара двое поджигателей были ранены. ЦАХАЛ подтверждает информацию о нанесении авиаударов в указанных районах.

Обстрелы в субботу, 14 июля 2018 года. Около 200 ракет и минометных снарядов из Газы за сутки

В субботу, 14 июля, из сектора Газы в сторону израильской территории были выпущены около 200 ракет и минометных снарядов. Боевики ХАМАСа и других террористических группировок обстреливали населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от границы с Газой. 11 ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Один из снарядов, выпущенных из сектора Газы по территории Израиля, попал в жилой дом в Сдероте. Четыре человека, 52-летний Аарон Бухрис, его 45-летняя жена и две их дочери 14 и 15 лет, получили осколочные ранения. Все раненые госпитализированы в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Мужчина был ранен в лицо и в грудь, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Женщина и две девочки были легко ранены в ноги.

ЦАХАЛ 14 июля нанес удары примерно по 50 целям в Газе (ХАМАС заявляет, что по целям в Газе было выпущено более 80 ракет). В том числе по трем туннелям. В частности, ВВС ЦАХАЛа уничтожили в лагере беженцев Шати в Газе здание штаба ХАМАСа, в котором также располагалось училище боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама". Как сообщала армейская пресс-служба, по данным разведки, под этим зданием был вход в туннель, который был связан с другими туннелями. Военные отмечают, что ранее это здание принадлежало гражданской администрации Газы, но было захвачено ХАМАСом и превращено в училище для боевиков. Воздушный удар по этому зданию был нанесен после того, как местные жители были предупреждены ЦАХАЛом.

В результате этого авиаудара есть не менее двух убитых (по данным минздрава Газы, подростки 15-16 лет). В общей сложности, как сообщает минздрав Газы, в результате действий ЦАХАЛа 14 июля более 30 жителей сектора получили ранения.

Власти Израиля заявили о готовности к прекращению огня, если прекратится "огненный террор". 14 июля на израильской территории возникло около десяти пожаров, вызванных запуском из Газы шаров, несущих емкости с зажигательной смесью. ХАМАС не декларировал отказ от "огненного террора", ранее в руководстве этой организации заявляли, что запуск "огненных шаров" и "огненных змеев" является актом гражданского протеста.