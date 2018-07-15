12 ГРУшников и новая доктрина Трампа Марк Антоненко, «Хвиля»

15.07.2018, 19:28

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Белый дом в лице президента CША решил выбить козыри у Путина прямо перед встречей в Хельсинки.

Встреча Трампа и Путина в Хельсинки не приведёт ни к какому прорыву в отношениях и не решит нынешних проблем.

Это стало очевидно после выдвижения официального обвинения Министерством юстиции США против двенадцати сотрудников ГРУ ГШ РФ за вмешательство в американские президентские выборы.

Напомню, что представленные в списке Генерального прокурора США российские военнослужащие (разного звания: от младшего лейтенанта до подполковника) взламывали компьютерные системы 300 человек, связанных с Национальным комитетом Демократической партии США, партийным комитетом по выборам в Конгресс и президентской кампанией Хиллари Клинтон. Они же, вероятно, стали источником передачи организации Wikileaks частной переписки бывшего госсекретаря.

Что же должно последовать за этим обвинением? Очередные санкции со стороны американских властей. И, возможно, это произойдёт сразу по возвращению Трампа в Вашингтон. Введение новых ограничений, кстати, предусматривает действующий закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подписанный американским президентом в августе прошлого года.

Самое интересное, что возможные штрафные меры могут перекликаться с тем самым «Кремлёвским докладом». В этом документе, как вы помните, содержатся имена российских чиновников, олигархов и силовиков – всех тех, от кого, так или иначе, зависит функционирование российского государства.

Более того, в этом докладе значатся два списка, один из которых является закрытым. Это означает, что там, вероятно, находятся люди, от которых уже зависит и само благосостояние Путина.

У многих сложилось впечатление, что демократы при помощи отдельной группы в Минюсте США снова решили усложнить Трампу жизнь, заставить его не выходить за рамки давно определённой для него системы координат, где Россия – враг, а глава этого государства – главный противник на международной арене.

Однако всё это – большое заблуждение. Как ранее сообщал заместитель Генерального прокурора США Род Розенстайн, Дональд Трампзнал о результатах расследования и был уведомлен о передаче обвинительного акта в американский суд.

Это означает лишь одно: Белый дом в лице президента Соединённых Штатов решил выбить козыри у Путина прямо перед встречей в Хельсинки.

Точно так Трамп делал накануне переговоров с северокорейским лидером – Ким Чен Ыном. Тогда он заявил об отмене встречи из-за воинственной риторики официального Пхеньяна.

Аналогичное происходило и перед саммитом НАТО. Критика в адрес Меркель прозвучала перед разговором с немецким канцлером за закрытыми дверями. А за несколько часов до приезда в Лондон Трамп дал интервью британскому таблоиду «The Sun», указав, что план Мэй по выходу из состава ЕС является пагубным для Королевства, а ушедший в отставку министр иностранных дел Борис Джонсон мог бы быть отличным премьер-министром для Великобритании.

На самом деле для Трампа ничего не изменилось; он и дальше руководствуется теми правилами, которые он вывел для себя на протяжении своей бизнес-карьеры и которые легли в основу его книги – «Искусство заключать сделки». С одной стороны, Трамп даёт понять Путину: или мы играем по моим правилам, или мы вводим новые санкции; с другой, — он выбивает почву у демократов перед промежуточными выборами в Палату представителей Конгресса США.

И ведь это не конец. Согласно полученной американским изданием NPR информации, «Агентство интернет-исследований», принадлежащее другу Путина, создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, не только сформировало сотни фиктивных групп в социальных сетях во время президентской гонки 2016 года в США, но и создало на платформе Twitter несколько десятков «местных СМИ». Русские чётко понимали, что большая часть американцев ориентируются более на локальную прессу, нежели на общенациональные медиа.

Из этого следует, что прокурорами собрана приличная доказательная база относительно российского вмешательства в выборы президента США 2016 года; что на нас ждут новые изобличения. Однако и это не самое главное. Самое главное – то, что теперь американская элита постепенно начинает консолидироваться.

Именно поэтому заявление Минюста прозвучало перед встречей в Хельсинки. Ещё раз: прокуроры действуют не в пику Трампу, наоборот, они помогают ему расширить поле для манёвра в преддверии беседы с российским президентом.

Этот тезис подтверждает и озвученное Министром внутренней безопасности США заявление: «Россия разобщает нацию через соцсети». И это говорит человек, являющийся креатурой главы Белого дома.

В общем, здесь речь идёт не о «зраде», а о тонкой игре, которую ведут американские власти в отношении российского руководства. При этом, что самое любопытное, Трамп ещё в Лондоне сказал, что не надеется на явный прорыв по итогам переговоров с Путиным. Это говорит о том, что новые санкции, вероятно, будут.

Впрочем, неподдельный интерес вызывают совершенно иные слова, сказанные Трампом перед вылетом на саммит НАТО. Так, американский президент обозначил: Россия – конкурент. Таким образом, он вторил сенатору-республиканцу от штата Луизиана — Джону Кеннеди. Тот, как вы помните, будучи в Москве, назвал Россию мафиозным государством, за что депутаты Госдумы, как сумасшедшие при виде нового санитара, рукоплескали ему.

О чём мы говорим? Вероятно, о новой, если так можно выразиться, доктрине президента США. Дональд Трамп – бизнесмен, и это очевидный факт. Но глупо было бы всё упрощать, ведь на протяжении десятков лет он активно поддерживал как республиканцев, так и демократов; он был вхож в дома многих американских сенаторов и президентов. В общем, он знает, что такое политика и с чем её едят.

Но термин «конкурент», которые он применяет в отношении Путина и его России, – означает полное изменение той самой системы координат, о которой мы уже ранее упоминали. Что происходит после войны с врагом – наступает мир. Да, на разных условиях, при различных обстоятельствах, но он наступает. А теперь спросите себя: что происходит с проигравшим конкурентом? Ответ предельно прост: он не просто ретируется, он уничтожается своим оппонентом. Как говорится, ничего личного только бизнес.

Вероятно, это то, чего ныне и жаждет американская элита – полного поражения России, но такого поражения, при котором отсутствовала бы возможность воскрешения агрессора – как это произошло в конце нулевых.

Марк Антоненко, «Хвиля»