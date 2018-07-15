Виталий Портников: Нам приходится предпринимать нестандартные шаги 15.07.2018, 19:48

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После появления независимой Украины РПЦ должна была инициировать создание поместной украинской церкви.

Украине в начале XXI века приходится решать проблемы, которые другие европейские народы решили в начале XIX века. Такое мнение 14 июля высказал политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо".

"Независимые православные церкви во многих странах Европы появились где-то с начала XIX – до начала XX века. Их же раньше тоже не было. Когда не было независимой Румынии, не было румынской церкви. Не было независимой Болгарии, не было независимой церкви. Когда не было даже независимой Греции, эти территории управлялись из Константинополя, а не из Афин, как сейчас. И таких примеров много", – рассказал он.

Портников отметил, что независимая Украина появилась в 1991 году, и было бы логичным, если бы Русская православная церковь сама выступила инициатором создания поместной православной церкви в Украине, чтобы быть с ней в общей молитве и согласии.

"Но РПЦ выбрала другой путь. Путь, который она всегда выбирала в своей истории, – подмену Бога правителем. Служба не Богу, а дьяволу, власти. Это, к сожалению, часто происходит не с выбором российской церкви, я не хотел бы обвинять российскую церковь как таковую, ее прихожан, но российских церковников. Очень часто они попадают в такое дьявольское искушение. И что нам делать? Нам приходится предпринимать нестандартные шаги, чтобы исправить ошибки наших соседей, которые являются, по сути, историческими ошибками", – подчеркнул он.

Журналист добавил, что исправление этих ошибок принесет пользу не только украинскому народу и верующим, но и россиянам.

"Мы избавим их от дьявольского соблазна решать что-то за ближнего", – подытожил Портников.