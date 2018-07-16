закрыть
16 июля 2018, понедельник, 10:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

New York Times: К отравлению Скрипаля причастны его бывшие коллеги из ГРУ

  • 16.07.2018, 7:54
  • 1,450
Фото: PA Wire

Российская разведка - одна из главных подозреваемых в организации покушения.

За отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери может нести ответственность Главное управление разведки РФ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на британского чиновника, американского чиновника и бывшего американского чиновника, который знаком с обстоятельствами инцидента.

Они считают, что ответственность за отравление может нести военная разведка, как и за вмешательство в выборы в США в 2016 году.

По словам бывшего американского служащего, британские власти пока скрывают личность людей, которых подозревают в отравлении. В то же время следователи не исключают, что ответственными могут быть другие российские разведывательные службы или отдельное частное лицо.

4 марта в Солсбери отравили осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Позднее Скрипалей выписали из больницы, а Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров.


популярное за неделю

Мнение

Пятачок на «Динамо»
Пятачок на «Динамо» Андрей Санников
«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой