Трамп назвал Россию торговым врагом США 5 16.07.2018, 8:22

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Фото: Reuters

Заявление было сделано накануне встречи с Путиным в Хельсинки.

Американский лидер Дональд Трамп считает Европейский союз, Россию и Китай торговыми врагами США. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Я думаю, что у нас много врагов. Я думаю, что Европейский союз - враг, учитывая, как они ведут себя с нами в торговле. Россия наш враг в некотором отношении. Китай - конечно, враг в экономическом плане", - сказал Трамп.

По словам президента США, это не значит, что эти страны "плохие", они просто являются конкурентами США.

"Я уважаю лидеров этих стран. Но в торговом смысле они действительно воспользовались нами, и многие из этих стран входят в НАТО, и они не платят по своим счетам", - заявил президент США.

Трамп предполагает, что глава РФ Владимир Путин – "беспощадный человек", но из всех людей, с которыми общается американский лидер, он не один такой.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.