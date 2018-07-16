Белоруска из Китая попала на страницы Forbes 1 16.07.2018, 8:35

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шанхай

Светлана Саванович основала фирму в Шанхае.

Известный журнал Forbes опубликовал статью об уроженце Белгорода Егоре Переверзеве – директоре электротехнической компании EKF Group (China) в Шанхае, сообщает belmir.by.

На его примере автор показал, как российский бизнес постепенно перестает игнорировать азиатское направление и все больше осваивает Китай.

В материале также упоминается жена Переверзева родом из Беларуси – Светлана Саванович, которая продолжает носить девичью фамилию и тоже живет в Шанхае.

Светлана Саванович

Фото: bureau.ru

Как пишет автор, Саванович основала здесь фирму, занимающуюся исследованием рынка, чтобы удовлетворить растущий в России спрос на бизнес-информацию о Китае.

А ее муж рассказал журналисту, что познакомился с будущей супругой, когда в течение года учил китайский в Университете Цинхуа в Пекине.

В первый же день учебы в этом учебном заведении он встретил Светлану в лифте, и она спросила, нет ли у него случайно электрического утюга.

Егор Переверзев

Фото: odnoklassniki.ru

Также Forbes поведал, что у Егора и Светланы растет дочь по имени Весна. Ей 8 лет, дома она разговаривает по-русски, а в школе – на мандаринском китайском.

Из информации, которая размещена на сайте RBA – Ассоциации российского бизнеса в Китае, следует, что Саванович родилась в Несвиже.

Училась на факультете иностранных языков МГЛУ и в Высшей школе управления бизнесом при БГЭУ. Имеет степень MBA британского университета Дарем. Владеет семью языками.

По данным сайта, Светлана управляла собственным бизнесом в Магадане и Минске, руководила департаментом бизнес-развития в корпорации XY Group в Пекине.

С 2013-го работала вице-президентом XY Group по развитию в странах СНГ, возглавляя проекты прямых зарубежных инвестиций общим объемом свыше 1 миллиарда долларов.