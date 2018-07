Как белоруска вложила всего $800 в бизнес на балконе – и стала получать прибыль 3 16.07.2018, 9:42

Фото: Александр Ружечка

Фото в Instagram продают лучше магазина.

Жизнь показывает, что заразителен не только дурной пример. Маша помогала брату по его делам и думала о своих. В результате придумала делать браслеты с мотивирующими надписями. Чуть сентиментальный, ни к чему не обязывающий атрибут Instagram-повседневности. Хотела обратиться к профессионалам, чтобы заняться продвижением продукта, но побоялась, что утонет в предложенном кофе и малоэффективных встречах. Да и денег потратит немилосердно много. В итоге попробовала и сделал все сама, теперь делится опытом, пишет onliner.by.

Нужная сталь

У Маши есть брат. Вот уже семь лет он занимается производством армейских жетонов. Занимается успешно. Когда бизнес только разгонялся, решил за работниками далеко не ходить — подрядил сестру.

— Когда уезжает, легко могу его заменить. Умею работать на всех станках. Справляюсь с оперативной работой. Правда, полтора года назад захотела самостоятельности в рамках его проекта. Родилась идея с браслетами. Ну браслеты и браслеты. А какие? Первое время вообще не было понятно, какой дизайн, какой материал. Думала около полугода. В итоге идея прилетела из Америки. Там продавались браслеты, похожие на наши нынешние. Проблема была только в качестве. Их делали с таким покрытием, что через несколько месяцев все темнело и облазило. На браслеты наносилось примерно 20 мотивирующих фраз, и выбор был ограничен только заданными шаблонами.

Семейный подряд доработал идею.

— Мы предложили клиенту выбирать текст гравировки: памятные даты, имена детей, те же мотивирующие и вдохновляющие фразы. Потом стали разбираться с материалами, выбрали нужную сталь, что позволило давать пожизненную гарантию. Брат инвестировал в бизнес. Стала работать.

«Встречинг»

Хотя на самом деле не стала. Начались приключения.

— Требовалось заявить о себе и раскрутиться. Ситуация странная. Вроде бы все в городе говорят про конкуренцию. Исходя из этого, я делаю вывод о заинтересованности людей в работе. В итоге прихожу к специалистам. Приношу работу, а они сидят и либо крутят носом, либо ставят такие цифры, что хочется задуматься о нормальности.

Сначала обратилась в компанию, которая от и до занимается брендингом: разработка логотипа, названия, упаковки, подачи. Ребята вроде как согласились помочь. Неделя, неделя, неделя — мы тратили время на обсуждение и непродуктивные встречи. В конце концов выяснилось, что они смогут нормально взяться за наш проект через полгода. Плюс поставили ценник $3000.

Было лето. У Маши начинался сезон.

— Вариант вообще так себе. Я потратила на людей месяц времени и ничего не получила взамен. Потом появилась проблема с упаковкой. Обратилась к бодрым ребятам. Они все такие: «Короче, мы все сделаем. Привозите свои браслеты. Хорошего дня. Приходите еще. Будем рады вам». — «А что по деньгам?» — «Ну, мы просчитаем и на следующий день вам пришлем». Прошло две недели. Забеспокоилась: «Так и что?» — «Ну, мы пока не можем заниматься вашим проектом». И уже не такие бодрые и приветливые. Ни тебе «хорошего дня», ни «заходите еще». Я уважаю каждый труд и не говорю за всех, но есть ощущение, что в большинстве своем у людей работа — это проводить встречи, обмениваться визитками и пить кофе. Такой профессиональный «встречинг».

Пятый iPhone

Было еще пару встреч, но завершились они тоже безрезультатно.

— Стало понятно, что лучше оставить свои деньги при себе и ни на кого не рассчитывать. В интернете отыскался сайт, где живут фрилансеры. Написала техническое задание. Мол, нужен логотип, вот название, примеры работ, которые нравятся. Нашелся парень, который на следующий вечер прислал нам выполненный заказ. Ни одной встречи не понадобилось.

По упаковке вопрос тоже решили сами.

— Выбрали не коробки, а пакетики. На Независимости есть простой советский магазин «Ткани». Взяла моток по $10 за метр (теперь уже понятно, что это дорого). Нашла швею. На Onliner.by, кстати. Она пошила 200 пакетиков. Папа нанес логотипы: у него есть специальное оборудование.

В начале июля прошлого года у продукта был голый Instagram. Его требовалось наполнять.

— Сперва хотела найти фотографа. Опубликовала в своем аккаунте клич: мол, фотографы, пишите в директ, продукцию надо пофоткать. Стала искать красивых девчонок, чтобы попозировали.

Так прошло несколько дней.

— С фотографами не сошлись ни по стилю, ни по деньгам. Некоторые были готовы фоткать за еду. Кто-то ставил $50, кто-то — $300. В итоге мы с братом в очередной раз плюнули на все это и поехали фоткать браслеты на пятый iPhone. Выбрались на Октябрьскую: «Лавка», Enzo, «Хулиган». Ходили, за ручки держались и фоткались. Потом поехали на Немигу. Приехали домой, фильтры наложили — все получилось без привлечения сторонней помощи.

Из «контика»

Запостила три фотки. Запустила таргетированную рекламу.

— Я писала белорусским звездам. Просила разместить фотки с браслетами.

— В Беларуси есть звезды?

— Селебрити… В общем, людям с большой аудиторией. И людям, которые откликались, я в любом случае благодарна. Все получилось. Деньги никому не предлагала. В остальном траты в первый месяц составили $800. Но они быстро отбились. Конечно, повезло, что у брата был станок. Он стоил $5000, и это вложение уже откупилось. Станок гравирует браслеты. Если бы приобретала оборудование, то, судя по нынешней бухгалтерии, отбивала бы траты примерно полгода.

На рекламу в Instagram в среднем тратится $300 в месяц, на праздники (Новый год, 8 Марта, 23 Февраля) — до $1000.

— Главный продавец — это контент. Пыталась работать с другими соцсетями, но быстро стало понятно, что есть Instagram, а в остальном — ничего. За год у меня было всего четыре заказа из «контика». Сайта у наших браслетов нет. Пока я не считаю, что он нужен. Думали над сотрудничеством с магазинами, но там просили то 20, то 30, то 50 процентов — нам это невыгодно. Поэтому Instagram для нас — это самая подходящая торговая площадка. За год аудитория выросла до 16 тысяч живых подписчиков. И они видят твой товар. Это не прилавок, на котором что-то можно не заметить.

На «алике»

Белорусы оказались сентиментальными и стали активно покупать браслеты с гравировкой.

— Пары просят Come On Forever. Это самый хит в таких случаях. Одна из наиболее популярных фраз для мужского браслета — Never Give Up. Для женского, наверное, тоже. Регулярно встречаются запросы из ряда вон, но я реагирую нормально.

Машиному брату, когда он начинал, говорили: «Почему ты ставишь такой ценник, когда на „алике“ можно выцепить значительно дешевле?»

— Я тоже регулярно читаю в комментах, что цена слишком высокая, мол, что это вообще такое. Но это нормальная практика. Я продаю браслеты за $20 и даю на них пожизненную гарантию, так что ценник адекватный. Не могу рассуждать по поводу боязни белорусов покупать белорусское. Просто некоторые думают, что мои браслеты привозные. Но лично мне продавать в Беларуси белорусское нетрудно. Можно продать что угодно, если правильно подать.

Естественно, периодически бывают «косяки».

— Например, когда люди заказывают парные браслеты и расстаются. На 14 февраля такое было. Девушка написала, что ни парень, ни браслеты ей не нужны. Но в остальном все хорошо. Дарю людям радость.

Режут, полируют

Чтобы поддерживать жизнедеятельность бизнеса, в среднем требуется плюс-минус $1000: $300 — реклама, $800 — заготовки. Плюс почтовые услуги. Доставка одного заказа — 5 рублей.

— По 500 есть. Работаем. Браслеты полностью изготавливаются в Беларуси — от листа грубого металла до готового изделия. Есть листовая сталь, покупаем в стране. Затем ее режут, полируют. Я наношу гравировку и придаю нужную форму. Прием заказов, общение с клиентами, ведение Instagram, отправка, упаковка заказов — это я. Брат помогает с рекламой, отец — с упаковкой. Забот много, но я когда-то пыталась работать «на дядю», и мне сильно не понравилось. Теперь делаю все с любовью. А периодические переработки — расплата за отсутствие необходимости перед кем-то отчитываться.

Маша говорит, что научилась простой вещи: чтобы было нормально, надо делать нормально.

— Допустим, у тебя есть бюджет — тысячи три. Но не факт, что наличие стартового капитала вытянет к успеху. После месяцев походов по брендинговым агентствам я это поняла. В идеале хотелось бы вывести бизнес на новый уровень. Мысли и идеи есть. Как оно сложится, посмотрим.