Индийский бизнесмен выделил на отдых сотрудников $10 миллионов 16.07.2018, 14:35

Отдых был организован в рамках ежегодного поощрения лучших сотрудников.

Индийский миллиардер заплатил десять миллионов долларов за недельный отдых своих сотрудников в Стамбуле, разместив их в самых роскошных отелях города, сообщает ria.ru.

Бизнесменом, который обеспечил фешенебельным отелям Стамбула рекордную выручку, оказался "фармацевтический король Индии" Дилип Чангви.

В рамках ежегодного поощрения лучших сотрудников он отправляет 3,5 тысячи человек в Стамбул вместе с командой поваров.

Чангви забронировал самые дорогие номера. Эта часть контракта для принимающей компании, которая обслуживает индийцев, оказалась самой сложной. Большое количество свободных сьютов и президентских люксов на одну и ту же дату найти непросто.

Для индийцев будет организована специальная развлекательная и экскурсионная программы с посещением достопримечательностей турецкого мегаполиса. Кроме того, миллиардер оплатит и расходы своих подчиненных в Стамбуле: за неделю пребывания им можно потратить на всех миллион долларов.