Активистка Pussy Riot получила 15 суток за акцию на ЧМ-2018 2 16.07.2018, 19:48

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Дела трех других активистов будут рассмотрены в течение ближайших часов.

Активистка группы Pussy Riot Вероника Никульшина, выбежавшая на поле в матче финала чемпионата мира по футболу, получила 15 суток ареста. Суд признал ее виновной по административной статье о нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях.

Как передает корреспондент «Медузы», Никульшиной также запретили посещать спортивные соревнования сроком на три года. Дела трех других активистов будут рассмотрены в течение ближайших часов.

Четверо участников Pussy Riot, среди которых был издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, выбежали на поле на 50-й минуте матча между Францией и Хорватией. Своими действиями активисты хотели привлечь внимание к вопросу политзаключенных и политической конкуренции в России.